365 giorni senza Marco: l’amore che supera la morte e vive nei ricordi

365 giorni, 8.760 ore, 525.600 minuti 3.153.6000 secondi… Un anno senza Te… Figlio adorato.

Colpiscono il cuore le parole di mamma Rosa. È trascorso un anno dalla tragica scomparsa del giovane Marco Montano, deceduto prematuramente in un incidente stradale a Termini Imerese.

Un anno lungo, durante il quale il ricordo di Marco è rimasto sempre vivo nei cuori di tutti coloro che lo hanno conosciuto.

È stato un anno lungo, fatto di attese, di silenzi improvvisi nelle stanze di casa, di fotografie accarezzate prima di dormire. Un anno in cui il ricordo di Marco è rimasto saldo, come un faro nelle notti più buie, nei cuori di chi lo ha conosciuto.

Marco era amato da tutta la comunità, per il suo sorriso aperto, per la gentilezza che portava con sé, sempre pronto a salutare, a fermarsi a chiacchierare con chiunque, con quella luce negli occhi che lo rendeva speciale. Il suo amore per gli animali poi, era qualcosa di infinito, sinonimo del suo animo nobile e puro. Le poesie in memoria di Marco In questo anno, molte poesie commemorative sono state dedicate a lui, parole che parlano di assenze, di ricordi e di quella bellezza che Marco sapeva donare a chi gli stava vicino: A Marco, un anno dopo

Un anno è passato, eppure sei qui, nell’ombra gentile del mattino che nasce,

nel profumo lieve dell’aria d’estate che ancora sa di te.

Ti respiro, non come ricordo, ma come presenza segreta e viva.

Ogni tua carezza è rimasta sospesa tra le pieghe del tempo che non osa cancellarti.

Parlo con te, Marco, nel silenzio più pieno,

quello che non fa rumore ma ascolta,

e il cuore quel fragile oracolo mi risponde col battito che ti riconosce.

I tuoi abbracci, ora fatti di vento, mi stringono l’anima quando il giorno si spegne.

E le stelle, complici e discrete, mi sorridono come facevi tu.

Non sei andato via, amore mio, sei solo diventato più sottile del mondo,

più luce che carne, più essenza che suono.

Eppure sei tutto.

Ti cerco e ti trovo nel gesto che ripeto senza pensarci, nella musica che tace e poi canta la tua voce, mai dimenticata.

Un anno, si. Ma l’assenza non è fine.

È solo un’altra forma di amore che sa farsi eterno, quando un’anima ne abbraccia

un’altra,

e non smette di chiamarla per nome.

Nunzia Calà I ricordi di chi lo ha conosciuto Sui social continuano a susseguirsi i post di chi lo ha conosciuto: amici, ex compagni di scuola, vicini di casa.

Tutti con una parola, una foto, un ricordo che riportano Marco tra noi, anche solo per un attimo. Un anno è già passato da quel maledetto giorno, ricordo ogni minimo particolare.

Tesoro mio vorrei raccontarti di tutte le sere quando tuo padrino torna a casa e corre subito in salone a baciare il tuo ritratto e me mi si stringe il cuore,o di tutte le volte che improvvisamente diventa triste e io capisco che in quel momento ti sta pensando; vorrei parlarti di quanto ci mancano le tue telefonate.

Hai lasciato un vuoto incolmabile, perdonami se ancora non riesco a parlare di te senza che una lacrima mi scenda ,una cosa è certa ci manchi ogni giorno di più. Ti porteremo sempre nel cuore fino al giorno in cui ci rincontreremo, nel frattempo ti aspetto nei miei sogni tvb Montà

E ancora: “Vita nostra ci manchi tantissimo marco sarai sempre nei nostri cuori “;

365 giorni senza di te. Non riesco ancora a crederci Marcù che è già passato un anno che sei volato via e cavalchi lassù tra le nuvole. R.I.P Amico mio,io ti porto sempre nel mio cuore.



Infine, le parole dell’editore Vincenzo Antonio Chiara, amico d’infanzia del giovane:

Oggi come un anno fa, rivivo nella mente tutti i momenti che abbiamo condiviso sin da bambini. Quante ne abbiamo combinate Marcù!

Da quando giocavamo fino a tardi per strada, alle corse per nasconderci e non tornare a casa. Ci hai lasciato un vuoto che non si può descrivere, un silenzio assordante in un quartiere che da un anno vive ricordandoti ogni giorno.

Il nostro angelo da porta baddoma, ci manchi a tutti… Veglia sempre sulla tua famiglia, mi raccomando. Ciao Marcù, un giorno ci abbracceremo di nuovo!

L’amore che va oltre il tempo e le distanze

Il suo amore non si è fermato quel giorno. Marco vive nell’affetto dei suoi genitori, del fratello, delle cugine che trattava come se fossero sorelle. Marco vive nel sorriso di chi lo ricorda, nelle carezze che ancora oggi la sua famiglia dona ai suoi animali, che non l’hanno mai dimenticato e che continuano a guardare verso la porta, come se da un momento all’altro potesse tornare. Un amore senza fine, quello che Marco ha lasciato in questa terra, che nessuna tragedia potrà cancellare. Un amore che vive nei gesti di chi compie un atto di gentilezza, nei ragazzi che lo ricordano con un sorriso, nei cuori di chi ogni sera, guardando le stelle, sussurra: “Ciao Marco”. Oggi, Termini Imerese si stringe ancora una volta attorno alla famiglia Montano – Lo Bianco, con un pensiero silenzioso ma potente: Marco vive, e continuerà a vivere nei cuori di tutti noi. Due momenti per ricordare Marco Sarà possibile commemorare Marco questa mattina alle ore 10:00 presso la sua tomba. Inoltre, la famiglia ha organizzato una messa in suffragio che sarà celebrata oggi pomeriggio alle ore 18:30 presso la Chiesa madre S. Nicola di “Bari” a Termini Imerese. Sarà un momento di preghiera e raccoglimento per chi desidera ricordarlo con affetto e rinnovare la vicinanza alla famiglia in questo momento di memoria. Termini Imeres: un anno senza Marco, una messa per ricordare il giovane amato da tutti