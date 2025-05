A Montemaggiore Belsito spopolano le Fanta-Elezioni: tutte le curiosità sul gioco social delle elezioni comunali 2025

Entrano nel vivo le elezioni comunali. Domenica 25 e lunedì 26 i cittadini eleggeranno il prossimo Sindaco di Montemaggiore Belsito, intanto sui social spopolano le Fanta-Elezioni!

È caccia al candidato per un selfie, si segnano i punti in base agli argomenti citati durante i comizi elettorali o agli outfit indossati dai candidati, ma vale anche parlare in siciliano o citare il nome di un avversario.

Tutti ne parlano, tanti partecipano, ma nessuno conosce gli ideatori delle Fanta-elezioni comunali di Montemaggiore Belsito.

In questo articolo risponderemo alle tante domande che ruotano dietro questa iniziativa, e magari chissà, tra le righe scoprirete anche chi si cela dietro la pagina social più seguita delle elezioni comunali montemaggioresi 2025.

Il successo sui social

80 squadre partecipanti composte da cittadini di ogni età; innegabile il successo tra gli adolescenti e i più giovani, ma le Fanta- elezioni, ci confermano gli organizzatori, coinvolgono tutti!

Da un’idea nata di un gruppo di giovani montemaggioresi che hanno ben pensato di animare le elezioni comunali con un’iniziativa che potesse avvicinare anche i giovani alla politica.

Il primo post sulla pagina instagram @fanta_elezioni_montemaggiore risale allo scorso 11 maggio con protagonisti i tre candidati a Sindaco: Cosimo Gullo (Vivi Montemaggiore), Rosario Nasca (Il Futuro in Comune) e Pino Scaccia (Pino Scaccia Sindaco); la didascalia recitava:”Ci siamo! Eccoci appena arrivati per il nuovo Fanta-elezioni 2025“.<br>Da quel momento è nato il tam-tam sui social, scatenato principalmente dal secondo post risalente al 12 maggio con i candidati a Sindaco vestire le vesti dei calciatori più famosi.

Accresce così la curiosità tra i cittadini, che comprendendo quanto l’iniziativa si volta a creare un clima goliardico intorno ad una scelta così importante per il paese Madonita, hanno risposto in modo positivo all’idea dei creatori del gioco social.

Come nascono le Fanta-elezioni?

Le Fanta-elezioni nascono dall’idea (rivelatasi poi geniale), di uno degli organizzatori che, scherzando disse agli altri:”Vi immaginate il Fanta-calcio, ma versione elezioni?”. Un’affermazione goliardica, in un tavolo tra amici, rivelatasi poi il vero mistero delle elezioni comunale 2025 di Montemaggiore Belsito.

Ad oggi basta poco per coinvolgere un intera cittadina: un nuovo profilo social, delle idee ben esposte e tanta voglia di mettersi in gioco, il resto vien da sè. Non a caso, le Fanta-elezioni sembrerebbero essere il secondo argometo più in voga nella comunità, il primo ovviamente, sono le elezioni comunali.

Argomento che incuriosisce anche i più anziani, che hanno rinominato le Fanta-elezioni in “Fanta-Politica”; incuriositi anch’essi da questa nuova iniziativa.

Un’iniziativa lodevole che mette d’accordo gran parte dei candidati

Un successo inaspettato, ma che mette d’accordo tutti i candidati montemaggioresi. Il responso positivo giunge anche dagli stessi protagonisti del gioco: candidati a Sindaco e al consiglio comunale. Tutti, ma proprio tutti, amano le Fanta-elezioni!

Un clima positivo, dunque, che ha sopreso i creatori del gioco, ma anche gli stessi cittadini.

Una delle iniziative più condivise? La caccia al selfie con il candidato, che ha coinvolto gente comune, ma anche candidati avversari che stando al gioco, hanno scattato un selfie taggando la pagina social.

Il regolamento

Come in ogni gioco, anche le Fanta-Elezioni hanno il proprio regolamento, che (spoiler), nelle prossime ore avrà dei mutamenti proprio in vista ai comizi finali.

104 crediti disponibili, squadre composte da 7 componenti di cui: 1 Sindaco e 6 consiglieri (massimo però 3 componenti della stessa lista).

I punti si ottengono in base a una serie di azioni epiche e figuracce memorabili dei tuoi candidati. Esempi? Outfit insoliti, Gaffe clamorose o frecciatine taglienti…

PERCHÉ GIOCARE? Perché le elezioni sono più divertenti se le vivi come una partita di calcetto con gli amici: si ride, si litiga un po’, ma alla fine ci si gode lo spettacolo.

DISCLAIMER: Non intendiamo in nessun modo di ridicolizzare o insultare in nessun modo le elezioni e tutto ciò che vi è attorno. Sappiamo benissimo cosa c’è dietro e soprattutto in gioco, ovvero la gestione del nostro amato paese.

Proprio per questo cerchiamo di creare questa realtà divertente, che possa sdrammatizzare l’ambiente di tensione generale che si vede in questo periodo.

Questo gioco è 100% satira, 0% propaganda.

Chi si prende troppo sul serio verrà multato con 0,5 punti di malus… e un meme personalizzato.

Scopriamo gli ideatori delle Fanta-elezioni 2025

Mantenere l’anonimato in un paese di circa 3179 abitanti è un po’ complicato, per questo motivo il gioco dell’anonimato sembrerebbe esser durato poco!

Sono cinque, tutti montemaggioresi, età compresa tra i 18 e i 21 anni. Si tratta di: Nicolò Catalano, Salvo Lo Conte, Mattia Virga, Vittorio Rizzo e Gero Militello.

Sono loro gli ideatori del gioco che ha coinvolto un’intera comunità e incuriosito anche i paesi limitrofi!

Potete seguire le fanta-elezioni sulla pagina instagram: @fanta_elezioni_montemaggiore

Scorri la galleria per scoprre tutti i punti bonus e malus del gioco!

IMG_7330 Immagine 1 di 7