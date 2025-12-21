Notizie
A Termini Imerese la Conca d'Oro – Christmas Futsal Cup: un torneo natalizio per scoprire il futsal e le eccellenze locali

Il 29 dicembre prossimo, l’Oratorio San Filippo Neri di Termini Imerese ospiterà un evento che unisce sport, tradizione e promozione del territorio: la Conca d’Oro – Christmas Futsal Cup. Un torneo natalizio di calcio a 5 pensato per celebrare il futsal e le eccellenze della Città Metropolitana di Palermo, che vedrà scendere in campo le squadre del comprensorio termitano e della provincia palermitana.

Il Torneo

L’evento avrà inizio alle ore 19 e vedrà partecipare formazioni di diverse categorie della Lega Nazionale Dilettanti (LND): il Real Sport Cefalù (Serie C1), l’Atletico Himera Terme (Serie C2) e l’USD Altavilla Milicia (Serie D). Un’opportunità per appassionati e curiosi di assistere a partite ad alto livello, ma anche un’occasione per riflettere sul valore dello sport come mezzo di aggregazione e crescita.

Un’Occasione per Promuovere il Territorio

Ma la Christmas Futsal Cup non è solo competizione sportiva. Durante l’evento, il pubblico potrà degustare gratuitamente i prodotti tipici della Città Metropolitana di Palermo, offrendo così una vetrina per le eccellenze gastronomiche locali. In aggiunta, saranno distribuite brochure informative sulla storia del futsal, sulle società partecipanti e sulle tradizioni locali, permettendo a tutti di approfondire la cultura sportiva e territoriale.

Per chi non potrà essere presente, sarà possibile seguire tutte le partite in diretta online, grazie a una trasmissione streaming che renderà l’evento accessibile a un pubblico più ampio.

Le Parole del Presidente Fabio Sciascia

Il presidente dell’Atletico Himera Terme, Avv. Fabio Sciascia, ha sottolineato l’importanza sociale di iniziative come la Christmas Futsal Cup: «Questo torneo è molto più di una semplice competizione sportiva. È un’occasione per promuovere il futsal, coinvolgere i giovani e valorizzare il nostro territorio. Eventi come questo aiutano a rafforzare il legame con la comunità», ha dichiarato Sciascia, che, oltre al suo ruolo sportivo, è anche consigliere comunale.

Il presidente ha poi aggiunto: «Lo sport può diventare uno strumento concreto di aggregazione e crescita culturale. Il sostegno delle istituzioni è fondamentale per dare vita a progetti che coinvolgono attivamente cittadini e famiglie».

Un Futuro Promettente

Organizzata dall’Atletico Himera Terme con il contributo della Città Metropolitana di Palermo, la Conca d’Oro – Christmas Futsal Cup è destinata a diventare un appuntamento annuale imperdibile nel periodo natalizio. Con l’intento di unire sport, tradizione e identità locale, questa manifestazione si prefigge di consolidarsi come un evento di riferimento per la comunità, contribuendo al rafforzamento dei legami sociali e culturali sul territorio.

L’appuntamento è quindi fissato per il 29 dicembre, con l’obiettivo di celebrare, attraverso il futsal, non solo il calcio, ma anche il patrimonio e le tradizioni che rendono unica la Città Metropolitana di Palermo.

