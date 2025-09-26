A Termini Imerese una casa di speranza: la storia di un ritorno e di una comunità che sa ancora donare

C’è una storia che in questi giorni sta scaldando i cuori di Termini Imerese e Trabia. Una storia che parla di ritorni, di amicizia, di rinascita e di speranza. Ma soprattutto di quanto, quando la solidarietà si mette in moto, possa trasformare la vita di una persona.

Dalla Germania alla Sicilia

Lui ha 50 anni, origini siciliane ma una vita trascorsa in Germania, dove si era trasferito. Lavoratore instancabile, non si è mai risparmiato, finché la malattia non gli ha imposto di fermarsi. Così, con il cuore rivolto alle sue radici, ha deciso di tornare nella sua terra, in Sicilia.

Ma qui non aveva più nulla. Nessuna casa, nessuna certezza. Solo la ricchezza più grande che un uomo possa portare con sé: gli amici.

Ed è proprio dall’amicizia che nasce la scintilla di questa storia. Una famiglia, che in passato aveva ricevuto da lui un aiuto, ha scelto di ricambiare mettendogli a disposizione una casa. Spoglia, vuota, priva di tutto. Ma non per molto.

Da quel momento, infatti, tra Termini Imerese, Trabia e Cerda si è messa in moto una vera e propria “macchina del bene”. In meno di dieci giorni, un tempo che ha il sapore del miracolo, la casa è stata arredata in ogni dettaglio: c’è chi ha donato i sanitari per il bagno, chi una cucina componibile, chi specchi, chi biancheria per la casa. Privati cittadini e commercianti hanno risposto con generosità, ognuno offrendo ciò che poteva, ognuno consapevole che il bene, quando viene condiviso, moltiplica se stesso.

Un imprenditore del territorio, tra Trabia e Termini, si è reso particolarmente disponibile donando completi letto, asciugamani e beni di prima necessità per l’igiene: un gesto concreto che ha reso ancora più calorosa l’accoglienza.

E non finisce qui. Mentre la casa prendeva forma, è arrivata un’altra bella notizia: per l’uomo è già stato trovato anche un piccolo lavoro, un’occupazione che potrà restituirgli dignità, quotidianità e la possibilità di guardare al futuro con speranza.

A raccontarci questa vicenda è Lorenza Catalano, termitana che da oltre quindici anni è punto di riferimento nel sociale.

“Io non ho un’associazione – dice sorridendo – scherzo sempre che la mia associazione è la mia auto: siamo io, lei e tutti coloro che scelgono di donare. Carico tutto e lo porto a chi ha bisogno, tutto qua”.

Dietro la semplicità delle sue parole si nasconde un impegno instancabile, che Lorenza porta avanti con dedizione e competenza. Operatrice sanitaria alla Lega del Filo d’Oro, si prende cura ogni giorno di ragazzi sordociechi, unendo alla professionalità la sua lunga esperienza nel sociale. A guidarla è soprattutto il desiderio, più forte di tutto, di essere un “mezzo” attraverso cui offrire aiuto e sostegno agli altri. Questo suo ruolo di “ponte” si riflette anche nella vita quotidiana: attraverso i suoi canali social, Lorenza pubblica con costanza ciò che serve donare o di cui hanno bisogno le famiglie, facendosi portavoce delle loro necessità. Condivide richieste, accoglie chi desidera dare una mano e offre ascolto a chi le chiede aiuto, trasformando il suo profilo in uno spazio di solidarietà attiva.

La sua rete di conoscenze, la forza degli appelli sui social e la voglia di fare comunità hanno reso possibile ciò che sembrava impossibile: una casa pronta, un lavoro in vista, e un’intera comunità che aspetta solo di abbracciare il suo nuovo cittadino.

È questo il messaggio che dovremmo custodire da questa storia: il bene genera bene. Non servono grandi mezzi o organizzazioni, basta la volontà di esserci, di donare anche solo un piccolo gesto, che per qualcun altro può significare tutto.

E allora, come comunità, non ci resta che accogliere con gioia quest’uomo che ha scelto di tornare in Sicilia. Che Termini Imerese possa davvero diventare per lui una nuova casa, non solo di muri e mobili, ma di calore umano e speranza.