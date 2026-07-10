A Termini nasce l’Associazione MEA: «Impegno, collaborazione e amore per il territorio»

Una nuova realtà associativa si affaccia sul panorama cittadino di Termini con l’obiettivo di contribuire attivamente alla crescita della comunità e alla valorizzazione del territorio. È stata ufficialmente costituita l’Associazione MEA, un progetto che pone al centro i valori della partecipazione, della collaborazione e dello spirito di servizio.

L’associazione nasce con l’intento di mettere a disposizione della città idee, competenze ed energie attraverso iniziative, progetti e attività rivolte ai cittadini. Tra gli obiettivi principali figura anche la volontà di instaurare un dialogo costante con le altre associazioni presenti sul territorio e con le istituzioni, favorendo una rete di collaborazione capace di rispondere alle esigenze della comunità.

La missione di MEA è quella di promuovere il benessere collettivo e valorizzare le risorse locali, nella convinzione che il lavoro di squadra rappresenti uno strumento fondamentale per affrontare le sfide del presente e costruire nuove opportunità per il futuro.

«Siamo pronti a metterci in gioco con entusiasmo e senso di responsabilità per offrire un contributo concreto alla nostra città e sostenere tutte quelle iniziative capaci di generare crescita, partecipazione e sviluppo», fanno sapere dall’associazione.

A guidare il nuovo sodalizio sarà la presidente Roberta Ferrara, affiancata dalla vicepresidente Maria Pia Nicosia e dal segretario Gaetano Gazzano, anch’essi soci fondatori. Completano il consiglio direttivo Chiara Butera, Rosa Cirlincione, Alessandra Lobozzo e Cosimo Esposizione.

Con l’insediamento del direttivo prende ufficialmente il via il percorso dell’Associazione MEA, che si propone di diventare un punto di riferimento attivo e propositivo per la comunità termitana, promuovendo iniziative orientate alla partecipazione civica, allo sviluppo del territorio e al rafforzamento del tessuto sociale.