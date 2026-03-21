A Trabia nasce Frameon: il nuovo studio creativo di Vincenzo Morreale e Francesco Incandela

Il progetto dei due giovani professionisti dell’immagine prende vita in corso Giuseppe La Masa. Inaugurazione prevista il 21 marzo alle 17:30.

Trabia si prepara ad accogliere una nuova realtà dedicata alla fotografia, al video e alla narrazione visiva.

Si chiama Frameon ed è il progetto creativo ideato da Vincenzo Morreale e Francesco Incandela, due giovani professionisti che hanno scelto di trasformare la loro passione per le immagini in un vero e proprio percorso professionale.

Il nuovo studio creativo sorgerà in corso Giuseppe La Masa n.131, nel cuore del paese, e nasce con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per chi desidera raccontare momenti, progetti ed emozioni attraverso fotografie e produzioni video capaci di lasciare il segno.

Frameon non vuole essere soltanto uno studio fotografico, ma uno spazio in cui ogni lavoro diventa una storia da raccontare. Un luogo in cui creatività, tecnica e sensibilità si incontrano per dare forma a immagini capaci di fermare il tempo.

«Dietro ogni progetto c’è un’emozione, e dietro ogni emozione c’è una storia che aspetta solo di essere incorniciata», raccontano i due fondatori, spiegando la filosofia che sta alla base del loro progetto.

In un’epoca in cui siamo abituati a condividere ogni momento attraverso lo schermo di uno smartphone, Frameon nasce con l’intento di riportare al centro la narrazione visiva, quella capace di trasformare un semplice scatto in un ricordo destinato a durare nel tempo.

Dall’amicizia alla realizzazione di un sogno

Vincenzo Morreale e Francesco Incandela sono due amici prima ancora che colleghi, uniti da una passione coltivata fin da giovanissimi. I loro primi scatti risalgono infatti a quando avevano poco più di quindici anni. Da allora, tra studio, esperienze sul campo e collaborazioni, il loro percorso è cresciuto fino a trasformarsi in una realtà professionale sempre più riconoscibile.

Negli anni i due creativi hanno collaborato con privati, attività commerciali ed enti locali, raccontando eventi, identità e progetti attraverso uno stile personale che oggi rappresenta la loro firma.

Un approccio che parte da un’idea semplice ma fondamentale: non scattare per mostrare, ma per raccontare.

Perché ogni fotografia, così come ogni video, deve avere la capacità di riportare chi lo osserva esattamente in quel momento, facendogli rivivere le stesse emozioni anche a distanza di anni.

Con Frameon, Morreale e Incandela vogliono quindi dare vita a uno spazio creativo in cui fotografia e video diventino strumenti di racconto autentico. Un approccio moderno, realizzato con strumenti digitali ma guidato da una filosofia precisa: fermarsi, osservare e pensare ogni scatto prima di realizzarlo, proprio come accadeva nella fotografia analogica, dove ogni immagine aveva un valore e un significato ben definiti.

L’inaugurazione

L’appuntamento per scoprire da vicino questa nuova realtà è fissato per oggi sabato 21 marzo alle ore 17:30, quando si terrà l’inaugurazione ufficiale dello studio creativo Frameon.

Un momento aperto alla comunità, agli amici e a tutti coloro che vorranno conoscere da vicino il progetto e brindare all’inizio di questa nuova avventura creativa.