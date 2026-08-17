A Trabia torna il TraBirra: Piazza Lanza si prepara a una notte di birra artigianale, street food e musica

Birra artigianale, street food, musica e convivialità: giovedì 20 agosto l’appuntamento con una manifestazione che ha alle spalle una storia iniziata cinque anni fa.

A Trabia la birra torna protagonista di una delle serate più attese dell’estate. Giovedì 20 agosto 2026, a partire dalle 18.30, Piazza Lanza si trasformerà ancora una volta in un grande spazio dedicato al gusto, alla musica e alla convivialità per la quinta edizione del TraBirra – Festa della Birra Artigianale.

Un appuntamento che, a guardare la storia della manifestazione, è ormai diventato una presenza consolidata nel calendario estivo trabiese. Non si tratta infatti di una festa nata negli ultimi anni: le prime edizioni risalgono a diversi anni fa e già nel 2019 veniva annunciata la seconda edizione di “TrabiRRa 2.0”, organizzata a Piazza Lanza con birre artigianali e musica dal vivo. In quell’occasione erano presenti anche due realtà brassicole, Kimiya e Aviam Brewing, mentre sul palco si alternavano diverse formazioni musicali.

Dopo una pausa, la manifestazione è tornata a essere protagonista dell’estate di Trabia e ha ripreso il proprio percorso con continuità. Nel 2024 è andata in scena la terza edizione, organizzata dal Comune di Trabia e dalla Pro Loco Trabia-San Nicola, in collaborazione con Magna Vis e alcune attività locali. L’obiettivo dichiarato era quello di valorizzare i prodotti del territorio e, allo stesso tempo, offrire un momento di aggregazione e svago per giovani e famiglie. Anche allora Piazza Lanza fu il cuore della manifestazione, con birra artigianale, street food e musica dal vivo.

Un anno più tardi, nel 2025, è arrivata la quarta edizione. La manifestazione ha confermato la propria formula, con birre artigianali, gastronomia, musica live, stand e animazione. Tra gli ospiti musicali dello scorso anno anche la Umberto Porcaro Band, in una serata che ha richiamato pubblico in Piazza Lanza.

Ed è proprio da questa storia che riparte il TraBirra 2026, pronto a festeggiare la sua quinta edizione.

La birra artigianale torna al centro della festa

Il programma di quest’anno punta ancora una volta sulle produzioni brassicole. In Piazza Lanza saranno presenti diverse proposte di birra artigianale, con la possibilità di scegliere tra differenti tipologie e gusti.

Tra le novità dell’offerta è prevista anche una soluzione gluten free, pensata per ampliare la possibilità di partecipazione e degustazione.

Una manifestazione che, negli anni, ha mantenuto al centro l’idea di avvicinare il pubblico al mondo della birra artigianale, trasformando la degustazione in un momento di socialità e condivisione.

Street food, dalla salsiccia alla porchetta

A fare da compagno alla birra sarà un ricco assortimento di street food.

Nel corso della serata sarà possibile scegliere tra pizza e specialità da forno, crêpes, frutta, pane con salsiccia, porchetta e pane con la milza.

Una proposta che guarda anche ai sapori della tradizione siciliana e che rende il TraBirra non soltanto un appuntamento per gli appassionati di birra, ma una vera festa gastronomica all’aperto.

Dalle 20.30 spazio alla musica

La serata sarà accompagnata dalla musica.

Alle 20.30 è prevista l’esibizione live degli Illusion, che apriranno la parte musicale dell’evento. Successivamente sarà il DJ set by Muve a prendere il controllo della consolle e ad accompagnare il pubblico fino a tarda sera.

La formula è quella ormai collaudata: si arriva in piazza per una birra, si resta per mangiare qualcosa, ascoltare musica e trascorrere una serata d’estate insieme.

Una festa che negli anni ha cambiato volto, ma non la sua anima

Dalla seconda edizione documentata nel 2019 alle successive tappe del 2024 e del 2025, il TraBirra ha mantenuto una caratteristica precisa: portare la festa nel cuore di Trabia e trasformare Piazza Lanza in un luogo di incontro.

Nel 2019, quando si parlava di “TrabiRRa 2.0”, l’organizzazione sottolineava già lo spirito conviviale dell’iniziativa, con la birra come occasione per trascorrere una serata in compagnia e ascoltare musica.

Nel 2024, invece, l’attenzione era stata posta anche sulla valorizzazione dei prodotti locali e sulla sostenibilità, con l’utilizzo di bicchieri rigidi riutilizzabili durante la manifestazione.

Nel 2025 il format è stato ulteriormente arricchito con stand, gadget, animazione e una proposta musicale di rilievo.

Un percorso che racconta quindi non una semplice festa estiva, ma un evento che negli anni ha saputo rinnovarsi mantenendo riconoscibile la propria identità.

L’appuntamento del 20 agosto

Adesso Trabia è pronta a vivere un nuovo capitolo di questa storia. La quinta edizione del TraBirra punta ancora una volta su una formula capace di mettere insieme birra artigianale, gastronomia, musica e socialità, in una delle piazze centrali del paese.

L’appuntamento è dunque fissato per giovedì 20 agosto 2026, dalle 18.30, in Piazza Lanza.

Una serata pensata per chi ama la birra, per chi vuole assaggiare street food, per chi cerca musica e soprattutto per chi vuole trascorrere una serata d’estate nel cuore di Trabia.

TRA BIRRA – FESTA DELLA BIRRA ARTIGIANALE

📍 Piazza Lanza – Trabia (PA)

📅 Giovedì 20 agosto 2026

🕡 Dalle ore 18.30

🍺 Birra artigianale, anche gluten free

🍔 Street food

🎶 Illusion live dalle 20.30

🎧 DJ set by Muve

Trabia si prepara a brindare ancora una volta con il TraBirra. E questa volta sarà la quinta.