Addio a Mario Montana, Termini Imerese perde un medico, un musicista e un grande uomo

Termini Imerese saluta con profonda tristezza il dottor Mario Montana, chirurgo, musicista, appassionato di politica e, soprattutto, uomo profondamente legato alla sua città e alla sua comunità.

La notizia della sua scomparsa ha lasciato sgomento e dolore tra quanti lo hanno conosciuto nel corso della sua vita. Mario era una di quelle persone capaci di lasciare un segno senza cercarlo, attraverso la semplicità dei gesti, la disponibilità verso gli altri e quella sua naturale capacità di regalare un sorriso anche nei momenti più ordinari.

Medico per professione, musicista per passione, Mario Montana ha vissuto con partecipazione anche la vita pubblica della sua città. Il suo impegno politico è documentato anche dalla candidatura al Consiglio comunale di Termini Imerese nelle elezioni del 2014, quando figurava nella lista Il Megafono. In quell’occasione veniva indicato come chirurgo ospedaliero.

Ma oltre ai ruoli e alle professioni, resta soprattutto il ricordo dell’uomo.

Di un uomo solare, allegro, generoso, sempre pronto a stare in mezzo agli altri. Di una persona che sapeva trasformare anche un semplice momento di convivialità in un’occasione per stare bene insieme, grazie alla sua simpatia, alle sue battute e a quella particolare leggerezza con cui affrontava la vita.

Un ricordo che rimane particolarmente vivo anche nei viaggi legati ai gemellaggi, occasioni durante le quali Mario non faceva mai mancare la propria presenza, la collaborazione e soprattutto la voglia di condividere. Sempre disponibile, sempre pronto a partecipare, capace di rendere più piacevoli le giornate trascorse insieme.

Ed è proprio questo il tratto che oggi molti termitani ricordano di lui: la capacità di esserci.

Accanto alla sua attività professionale, c’era infatti la musica, una passione che rappresentava un’altra parte importante della sua personalità. E poi c’era Termini Imerese, città alla quale era profondamente legato e che ha vissuto attraverso il lavoro, le relazioni, l’impegno e le tante persone incontrate lungo il suo cammino.

In queste ore sono numerosi i messaggi di affetto e cordoglio condivisi da chi lo ha conosciuto.

«Mi dispiace tanto per la perdita del dott. Mario Montana, un uomo solare e appassionato che ha lasciato un segno indelebile nella comunità di Termini Imerese con la sua professionalità e la sua passione per la musica».

E ancora:

«Prima che un dottore è stato un uomo altruista. Il suo atteggiamento sembrava quello di una persona distaccata, ma non era così. Il dottor Mario Montana era tutta un’altra cosa: un gran signore. Che Dio lo accolga tra le sue braccia. Riposa in pace».

Parole che restituiscono il ritratto di una persona ricordata non soltanto per la professione esercitata, ma per la sua umanità.

Perché, alla fine, ciò che rimane di una persona non sono soltanto il lavoro svolto, gli incarichi ricoperti o i traguardi raggiunti. Rimangono i rapporti costruiti, gli incontri, le risate, le parole dette al momento giusto. Rimane il bene seminato lungo il proprio cammino.

E Mario di sorrisi ne ha lasciati tanti.

L’ultimo saluto

La salma si trova attualmente presso la camera mortuaria dell’Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo.

I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 26 agosto, alle ore 16, presso la Chiesa Madre di Termini Imerese, Duomo di San Nicola, dove familiari, amici e quanti hanno avuto modo di conoscerlo potranno rivolgergli l’ultimo saluto.

Alla famiglia Montana giungano le più sentite condoglianze e la vicinanza dell’intera comunità termitana in questo momento di profondo dolore.

La redazione di Himeraweb.it si stringe con affetto ai familiari e agli amici di Mario, partecipando al loro dolore e conservando il ricordo di un uomo che, con la sua professionalità, la sua simpatia e il suo sorriso, ha saputo lasciare un segno nella comunità di Termini Imerese.