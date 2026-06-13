Addio a Natale Aglieri Rinella, nonno dello chef Natale Giunta: il commovente ricordo dei nipoti e l’abbraccio di un’intera comunità

Ci sono persone che, con la loro sola presenza, diventano il cuore pulsante di una famiglia. Custodi di valori, tradizioni e ricordi destinati a vivere ben oltre il tempo. Era questo Natale Aglieri Rinella, spentosi all’età di 93 anni, lasciando un vuoto profondo nei suoi cari e in quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

La notizia della sua scomparsa ha rapidamente attraversato la comunità termitana e i social network, dove in poche ore si è trasformata in una grande manifestazione d’affetto nei confronti della famiglia Giunta, conosciuta e stimata ben oltre i confini cittadini.

A commuovere migliaia di persone è stato soprattutto il messaggio pubblicato dal nipote, il noto chef Natale Giunta, che ha affidato ai social parole cariche di gratitudine e amore, accompagnate dall’immagine di un intenso abbraccio con il suo amato nonno.

«Nonno, la tua presenza è stata la mia forza più grande. Ogni momento trascorso insieme è un ricordo che porterò sempre nel cuore. Sei stata la mia ispirazione e io sono stato la tua rivincita nella vita. Buon viaggio, nonno mio. Ti porterò sempre con me.»

Un saluto che racconta un legame speciale, fatto di sostegno reciproco, insegnamenti e amore incondizionato, capace di emozionare migliaia di utenti che hanno immediatamente riempito il post di messaggi di vicinanza.

Non meno toccante il ricordo condiviso dalla nipote Francesca Giunta, giornalista, che ha descritto il nonno come «l’uomo più forte che io abbia mai conosciuto», la sua roccia, il suo esempio e la guida che le ha insegnato il valore delle cose autentiche.

Nel lungo messaggio emerge il dolore per un’assenza che lascia il silenzio di una voce amata e di abitudini quotidiane destinate a trasformarsi in ricordi preziosi, ma anche la consapevolezza che gli insegnamenti ricevuti continueranno ad accompagnarla per tutta la vita.

Accanto a loro, nel dolore, anche la nipote Catia e l’intera famiglia, oggi stretta in un abbraccio collettivo che coinvolge amici, conoscenti e tantissime persone che in queste ore stanno manifestando il proprio affetto.

Da Termini Imerese fino a numerose città italiane continuano infatti ad arrivare messaggi di cordoglio e vicinanza, segno dell’affetto che circonda una famiglia profondamente legata al territorio e conosciuta per il proprio percorso umano e professionale.

Per molti, Natale Aglieri Rinella non è stato soltanto un padre o un nonno, ma un autentico punto di riferimento: un uomo che ha saputo lasciare in eredità valori solidi, forza d’animo e amore per la famiglia, qualità che oggi rivivono nei racconti dei suoi nipoti e nel ricordo di chi lo ha incontrato lungo il proprio cammino.

L’ultimo saluto

L’ultimo saluto sarà celebrato martedì 16 giugno alle ore 10:00 presso la Chiesa Madre San Nicola di Bari di Termini Imerese, dove la comunità si ritroverà per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio e stringersi ancora una volta attorno alle famiglie Aglieri Rinella e Giunta, unite dal dolore ma anche dall’immenso patrimonio umano che Natale lascia in eredità.

La redazione di HimeraWeb.it si unisce con profonda commozione al dolore che ha colpito la famiglia Giunta, esprimendo le più sincere condoglianze per la scomparsa del caro Natale Aglieri Rinella. In questo momento di grande tristezza, l’intero staff si stringe con affetto ai familiari, condividendone il cordoglio e il ricordo di una figura che lascia un segno indelebile nel cuore di chi l’ha conosciuta e amata.