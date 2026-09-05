Addio a Peppuccio Longo, una vita al servizio di Termini Imerese

Storico agente della Polizia Municipale, tra i primi motociclisti del Corpo, Peppuccio Longo era conosciuto e benvoluto in città. Il sorriso, la disponibilità e gli anni trascorsi al servizio della comunità restano oggi nei ricordi di colleghi, amici e cittadini.

Ci sono persone che finiscono per diventare parte della storia di un luogo quasi senza accorgersene. Lo fanno attraverso il proprio lavoro, gli incontri di ogni giorno, le relazioni costruite nel tempo. E quando vengono a mancare, ci si accorge di quanto fossero diventate familiari le loro presenze.

È con questo sentimento che Termini Imerese saluta Peppuccio Longo, storico agente della Polizia Municipale, volto noto e amato da quanti, nel corso degli anni, hanno avuto modo di incontrarlo, lavorare con lui o semplicemente condividere un tratto della propria vita.

A dare la notizia della sua scomparsa è stato il figlio Michele, che ha affidato ai social il dolore per la perdita del padre. Un messaggio intimo, ma capace di raccontare anche il legame profondo che univa Peppuccio alla sua città.

«Un altro pezzo della nostra città se ne va, portando con sé tutto il suo sapere», ha scritto Michele, ricordando nel padre una presenza capace di lasciare un’eredità fatta non soltanto di affetti familiari, ma anche di valori e insegnamenti.

Una vita con la divisa e il sorriso

Peppuccio Longo aveva trascorso una parte importante della propria vita nella Polizia Municipale di Termini Imerese. Era stato tra i primi motociclisti del Corpo, percorrendo in servizio le strade cittadine e quelle del comprensorio.

Ma a definirlo, nei ricordi di chi lo ha conosciuto, non è soltanto la sua attività professionale.

Era il modo di interpretare quel ruolo a renderlo particolare. Sapeva essere fermo quando necessario, ma senza mai trasformare l’autorevolezza in distanza o arroganza. Il rispetto delle regole passava anche attraverso la buona educazione, il dialogo e quella simpatia spontanea che gli permetteva di entrare facilmente in relazione con gli altri.

Una qualità che, negli anni, gli aveva procurato stima e affetto.

Era inoltre una persona generosa e pronta ad aiutare chi si trovasse in difficoltà, una disponibilità che apparteneva al suo carattere prima ancora che al suo ruolo.

I ricordi legati al Carnevale

Tra le tante pagine della sua esperienza professionale c’è anche quella legata al Carnevale Termitano.

Per anni Peppuccio ha prestato servizio durante la manifestazione, accompagnando i “Nanni” e prendendo parte alle attività che coinvolgevano le scuole e diversi comuni del comprensorio. Giornate intense, nelle quali il lavoro si intrecciava inevitabilmente con la dimensione più festosa della città. Al suo fianco, in quelle occasioni, anche il Cavaliere Ignazio Casamento, con il quale condivise numerose esperienze.

Erano gli anni in cui il Carnevale significava trasferte, organizzazione, imprevisti e una quantità infinita di episodi destinati, una volta terminato il servizio, a diventare racconti. E Peppuccio quei ricordi non li aveva mai davvero lasciati andare.

Anche dopo il pensionamento, incontrarlo significava spesso ritrovarsi a parlare di una vecchia edizione del Carnevale, di un episodio particolare, di un collega o di qualcuno incontrato lungo la strada. Il passato, nelle sue parole, sembrava tornare improvvisamente presente.

Un ritorno tra le strade di sempre

Qualche mese fa, il figlio Michele aveva condiviso un momento familiare che oggi assume un significato ancora più intenso.

Dopo un lungo periodo trascorso lontano dalla vita cittadina, aveva accompagnato il padre fuori casa per trascorrere insieme qualche ora tra le strade di Termini Imerese.

Lo racconta anche un ricordo condiviso qualche mese fa dal figlio Michele. Quel giorno aveva deciso di accompagnare il padre fuori casa dopo un lungo periodo e di riportarlo nei luoghi della sua città.

Piazza Bagni, Piazza Sant’Anna, Piazza Marina, la zona del porto.

Un itinerario apparentemente semplice, diventato però un viaggio nella memoria. Le strade di Termini Imerese si erano trasformate, come ha scritto Michele, in un vecchio album di fotografie. Lungo il percorso erano arrivati gli incontri con amici e conoscenti, persone che si erano fermate per salutarlo e per raccontare, ancora una volta, qualche episodio della sua vita.

«Vederlo ridere, vederlo farsi spazio tra i ricordi con gli occhi lucidi ma pieni di orgoglio, è stata un’emozione indescrivibile», aveva scritto il figlio.

Quelle immagini, oggi, assumono un significato ancora più forte. Perché restituiscono l’immagine di un uomo che, tornando nei luoghi della propria vita, ritrovava una parte di sé e veniva a sua volta riconosciuto dalla sua città.

Era un ritorno nei luoghi conosciuti, quelli che nel corso degli anni erano stati teatro di lavoro, incontri, amicizie e quotidianità.

E la città, quel giorno, aveva risposto al suo passaggio con tanti piccoli riconoscimenti: persone che lo conoscevano si erano fermate a salutarlo, a scambiare qualche parola, a ricordare insieme episodi di una vita ormai lontana nel tempo.

Per Michele, vedere il padre ritrovare quei volti e quei ricordi era stata un’emozione difficile da descrivere.

Un momento semplice, ma prezioso: perché raccontava quanto fosse ancora forte il legame tra quell’uomo e la sua città.

Oggi, ripensando a quelle ore, sembra quasi che Termini Imerese abbia avuto l’occasione di restituire a Peppuccio, per qualche istante, una parte di tutto ciò che lui aveva dato alla comunità nel corso degli anni.

Il ricordo commosso dei colleghi

Alla notizia della scomparsa si sono susseguiti messaggi di cordoglio e testimonianze di affetto.

Tra questi, particolarmente significativo è il ricordo di un collega che aveva condiviso con Peppuccio numerose pattuglie, sia in moto sia in automobile.

Nelle sue parole riaffiorano anni di servizio vissuti fianco a fianco, fatti di collaborazione, fiducia e amicizia. Il ricordo è quello di un collega sempre disponibile, con il quale era nata una sintonia naturale e profonda.

Non soltanto un compagno di lavoro, dunque, ma una persona con cui condividere quotidianamente responsabilità, difficoltà e momenti di leggerezza.

Il saluto che gli ha dedicato guarda infine al mare e a un ultimo viaggio, con l’augurio che il vento possa accompagnarlo e che il percorso possa essere sereno.

Una metafora delicata per congedare un uomo che aveva attraversato la propria vita sempre in movimento, tra le strade della città e le persone che ne hanno incrociato il cammino.

Una memoria che rimane

Con Peppuccio Longo scompare una figura profondamente inserita nella vita di Termini Imerese.

Rimangono gli anni trascorsi nella Polizia Municipale, le pattuglie, le giornate del Carnevale, le tante persone incontrate, le amicizie nate sul lavoro e quelle costruite semplicemente attraverso la quotidianità.

Rimangono soprattutto i racconti.

Quelli che continueranno a riaffiorare quando qualcuno pronuncerà il suo nome, magari ricordando un episodio di tanti anni fa, una giornata particolare, una battuta o uno dei tanti incontri avvenuti per le strade della città.

È questa, forse, la forma più autentica della memoria: continuare a vivere nei racconti degli altri.

Michele, nel suo ultimo saluto, ha scritto: «Fai buon viaggio, papà. La tua voce continua a vivere in ogni parola che ci hai insegnato». Parole che appartengono a un figlio, ma che oggi raccolgono anche il sentimento di quanti hanno conosciuto Peppuccio e ne conserveranno il ricordo.

Alla famiglia Longo, e in particolare a Michele, giungano le più sincere condoglianze della redazione di Himeraweb.it, che si unisce al dolore dei familiari, degli amici e di quanti hanno avuto il privilegio di conoscere Peppuccio.

A lui il nostro ultimo, commosso saluto.