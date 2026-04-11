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Dom. Apr 12th, 2026

Cronaca Necrologi Termini Imerese Uncategorized

Addio ad Alessandro Alessi, comunità sotto shock: l’ultimo saluto lunedì 13 aprile

di redazione #Cronaca #himeraweb.it #necrologi #Sicilia #termini imerese

Un silenzio carico di dolore ha avvolto la comunità di Termini Imerese, profondamente scossa dalla prematura scomparsa di Alessandro Alessi, venuto a mancare giovedì 9 aprile all’età di 50 anni.

La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando incredulità e tristezza tra quanti lo conoscevano. Alessandro era un uomo molto amato, conosciuto per la sua presenza discreta ma autentica, capace di lasciare un segno sincero in chiunque incrociasse il suo cammino. La sua scomparsa rappresenta un colpo duro per l’intera città, che oggi si stringe attorno al dolore della famiglia.

In queste ore, i social network si stanno riempiendo di messaggi di cordoglio: parole cariche di affetto, ricordi condivisi, fotografie che raccontano frammenti di vita vissuta insieme. Dagli amici d’infanzia ai compagni di scuola, sono in tanti a voler rendere omaggio ad Alessandro, ricordando aneddoti, sorrisi e momenti di spensieratezza che oggi assumono un valore ancora più profondo.

È il ritratto di una vita semplice ma ricca di relazioni vere, costruite nel tempo e custodite con cura. Un legame forte, quello con la sua comunità, che oggi si manifesta in un abbraccio collettivo fatto di parole, lacrime e memoria.

I funerali si svolgeranno lunedì 13 aprile alle ore 15:00 presso la Chiesa Madre San Nicola di Bari di Termini Imerese. Sarà un momento di raccoglimento e preghiera, in cui familiari, amici e conoscenti potranno dare l’ultimo saluto ad Alessandro.

La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, difficile da colmare. Ma resterà vivo nel ricordo di chi lo ha conosciuto, nei racconti condivisi e nell’affetto che continuerà a legare per sempre chi oggi lo piange.

di redazione

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