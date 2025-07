Addio ad Andrea Trimarchi, il ricordo del Presidente della RNM Ignazio Artese:”Addio anima capace di dare senso ai nostri sforzi comuni”

La comunità di Patti e il mondo dell’imprenditoria siciliana piangono la scomparsa improvvisa e tragica di Andrea Trimarchi, venuto a mancare mercoledì 16 luglio all’età di 50 anni. Imprenditore di grande rilievo, Andrea lascia un vuoto profondo non solo nella sua famiglia, ma anche in tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato per le sue doti professionali e umane.

A darne il doloroso annuncio la moglie, le amatissime figlie, la madre, il fratello e la numerosa famiglia dell’imprenditore.

Il mare nel cuore

Andrea Trimarchi non era soltanto un imprenditore: era un uomo profondamente legato al mare. Non come semplice scenario della sua attività, ma come fonte di ispirazione, libertà e rispetto. Il mare lo rappresentava: immenso, generoso, a tratti silenzioso ma sempre presente. Era tra le onde che trovava equilibrio e visione, era nella brezza marina che costruiva idee e progetti. Per lui, il mare non era solo lavoro: era casa, rifugio e compagno di viaggio.

Numerosi i messaggi di cordoglio giunti in queste ore, tra cui quello particolarmente sentito della Rete Nautica del Mediterraneo (RNM), realtà con cui Andrea Trimarchi collaborava attivamente. Il Presidente della RNM, Ignazio Artese, ha voluto ricordarlo con parole di grande affetto:

“Andrea non era solo uno stimato imprenditore, era un compagno di viaggio, una voce franca e generosa, un’anima capace di dare direzione e senso ai nostri sforzi comuni.

In ogni suo gesto si rifletteva un rispetto profondo per il lavoro, per le persone, per il mare che tanto amava.

La sua presenza ha dato forza alla nostra rete, ma la sua assenza, ora, ci lascia un silenzio diverso, quello che parla di chi non è più tra noi, ma ha seminato ascolto, fiducia, visione.

In questo momento doloroso, ci sentiamo vicini alla sua famiglia con rispetto e affetto.

Non ci sono parole che bastino, ma c’è una gratitudine che resta per ciò che è stato, per ciò che ha lasciato, per il modo in cui ha vissuto.”

Andrea Trimarchi viene ricordato da chiunque lo abbia conosciuto come una figura luminosa, capace di unire competenza e umanità, professionalità e passione. Il mare, il lavoro e la famiglia erano i cardini della sua vita: valori che ha incarnato fino all’ultimo giorno.

L’ultimo saluto

Le esequie si terranno giovedì 24 luglio 2025, nella Chiesa di Santa Febronia in Patti – frazione Case Nuove Russo: l’arrivo è previsto per le ore 16:00, mentre il rito funebre avrà inizio alle ore 17:00.