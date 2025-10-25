Al via i lavori al porto, Longo: “Progetto importante, ma serviva più rispetto per le istituzioni”

È ufficialmente partito il progetto di riqualificazione dell’area nord del porto di Termini Imerese. L’annuncio è stato dato nel corso della conferenza stampa organizzata il 23 ottobre 2025 alle ore 12:00, presso l’Ufficio Circondariale Marittimo, dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale.

I lavori interesseranno la spiaggetta, il lungomolo e l’area del circo, segnando l’avvio di un intervento atteso da anni e reso possibile grazie all’approvazione del Documento di Programmazione Strategica di Sistema, votato dal Consiglio Comunale di Termini Imerese.

Tuttavia, alla soddisfazione per l’inizio dei lavori si accompagna una nota polemica. Il Presidente del Consiglio Comunale, Michele Longo, ha diffuso un comunicato in cui esprime “grande soddisfazione per il traguardo raggiunto” ma anche “delusione per l’esclusione del Consiglio Comunale” dalla conferenza di presentazione.

“Sebbene siamo lieti che i lavori stiano per iniziare – afferma Longo – riteniamo che sarebbe stato opportuno invitare i componenti del Consiglio Comunale a presenziare a questo importante annuncio. Ci sembra una mancanza di rispetto nei confronti delle istituzioni territoriali e dei rappresentanti dei cittadini non aver assicurato la loro presenza in questa occasione.”

Il Presidente ha voluto sottolineare il contributo del Consiglio nel percorso che ha condotto alla realizzazione del progetto, ricordando “il lavoro lungo e impegnativo” che ha portato all’approvazione della programmazione strategica portuale.

“Salutiamo con soddisfazione il raggiungimento di questo obiettivo – conclude Longo – ma non possiamo nascondere la delusione per non aver ricevuto la giusta considerazione per il lavoro svolto.”

Il progetto di riqualificazione dell’area portuale rappresenta un tassello fondamentale per il rilancio economico e turistico di Termini Imerese. I lavori, secondo quanto annunciato dall’Autorità Portuale, interesseranno in particolare la sistemazione del lungomolo, la valorizzazione della spiaggetta e il recupero delle aree limitrofe, con l’obiettivo di restituire alla città uno spazio strategico e funzionale.