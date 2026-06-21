Alia piange Giuseppe Granata: morto a 30 anni in un tragico incidente con il quad, martedì i funerali

Una notte di inizio estate si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto un’intera comunità. Giuseppe Granata, 30anni, ha perso la vita nelle prime ore di oggi a seguito di un drammatico incidente avvenuto nei pressi delle Grotte della Gurfa, uno dei luoghi simbolo del territorio di Alia.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava alla guida di un quad lungo il tratto di strada che collega il celebre complesso rupestre al centro abitato quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo. Il quad è uscito dalla carreggiata e si è ribaltato violentemente. Un impatto devastante che non gli ha lasciato scampo.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. I soccorritori hanno tentato ogni possibile manovra per salvargli la vita, ma le gravissime ferite riportate si sono rivelate fatali. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari e avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e accertare le cause che hanno portato il giovane a perdere il controllo del veicolo.

La notizia si è diffusa rapidamente nelle prime ore della mattinata, lasciando sgomenti familiari, amici e conoscenti. Giuseppe era un ragazzo molto conosciuto e stimato e la sua improvvisa scomparsa ha generato profonda commozione non solo ad Alia ma anche a Palermo, città di origine del giovane.

Aveva appena 30 anni. Un’età in cui la vita guarda ancora al futuro, ai progetti e alle speranze. Per questo la tragedia ha colpito ancora più duramente quanti lo conoscevano e gli volevano bene. Numerosi i messaggi di cordoglio comparsi sui social network nelle ore successive all’incidente, con amici e conoscenti che hanno voluto ricordarlo con affetto, increduli davanti a una perdita così improvvisa.

Annullate le celebrazioni del Solstizio d’Estate

Il dramma ha avuto inevitabili ripercussioni anche sulle iniziative culturali in programma proprio nell’area delle Grotte della Gurfa. Le celebrazioni dedicate al Solstizio d’Estate, previste per il 20 e 21 giugno e organizzate da BCsicilia, dal Comune di Alia, dall’Associazione Minosse e da Faro Convention con il patrocinio dell’Assessorato regionale dei Beni culturali, sono state annullate in segno di lutto e rispetto.

A comunicarlo è stata BCsicilia attraverso una nota inviata al sindaco Antonino Guccione. La presidente della sede locale Elisa Chimento e il presidente regionale Alfonso Lo Cascio hanno espresso il loro “più profondo cordoglio per la tragica e prematura scomparsa del giovane Giuseppe Granata”, sottolineando come, di fronte a un dolore così grande, ogni momento di festa debba lasciare spazio al raccoglimento e alla vicinanza verso la famiglia.

Quella che doveva essere una giornata dedicata alla cultura, alla valorizzazione del patrimonio storico e all’accoglienza dei visitatori si è trasformata in una giornata di silenzio e dolore. L’intera comunità si è stretta attorno ai familiari del giovane, condividendo un lutto che ha colpito profondamente il paese.

L’ultimo saluto a Giuseppe

Affranti dal dolore, ne hanno annunciato la scomparsa il padre Vincenzo, la madre Lia, la sorella Maria Elisa e tutti i familiari.

La camera ardente è stata allestita nell’abitazione di famiglia in contrada Marcato, ad Alia, dove in queste ore sono numerose le persone che si stanno recando per rendere omaggio al giovane e manifestare vicinanza ai suoi cari.

I funerali saranno celebrati martedì 23 giugno alle ore 9.30 presso il Santuario Maria Santissima delle Grazie di Alia. La famiglia ha inoltre chiesto che, al posto dei fiori, vengano compiute opere di bene, trasformando il ricordo di Giuseppe in un gesto concreto di solidarietà.

Mentre proseguono gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente, resta il dolore per una giovane vita spezzata troppo presto.

Oggi Alia si ferma e si raccoglie nel ricordo di Giuseppe Granata, stringendosi attorno alla sua famiglia in uno dei momenti più difficili che una comunità possa vivere.