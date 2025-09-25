Alla Feltrinelli di Palermo il debutto di “Gelone nella terra di Athena” di Roberto Tedesco

Giovedì 25 settembre, alle ore 18, la libreria Feltrinelli di via Cavour 133 ospiterà la presentazione del romanzo storico Gelone nella terra di Athena (Spazio Cultura Edizioni) di Roberto Tedesco.

All’incontro interverranno Nicola Macaione, editore, Alberto Samonà, scrittore e membro del Consiglio di amministrazione del Parco Archeologico del Colosseo, e Domenico Targia, direttore del Parco Archeologico di Himera, Solunto e Iato.

Il volume, che intreccia ricostruzione storica e narrazione, riporta il lettore nella Sicilia del V secolo a.C., epoca segnata da conflitti e alleanze tra le città greche dell’isola. Protagonista è la figura di Gelone, tiranno di Siracusa, la cui alleanza con Terone di Agrigento si rivelò decisiva per gli equilibri politici e militari del Mediterraneo occidentale.

La presentazione palermitana si inserisce in un percorso di incontri culturali dedicati al rapporto tra letteratura e memoria storica, con particolare attenzione ai siti archeologici siciliani. Non a caso, l’edizione speciale del libro è arricchita da un inserto dedicato al Parco Archeologico di Himera, Solunto e Iato, con l’obiettivo di legare la finzione narrativa ai luoghi reali della storia antica.

L’appuntamento di via Cavour rappresenta dunque un’occasione non solo per conoscere il lavoro di Tedesco, ma anche per riflettere sul legame tra scrittura, identità e patrimonio archeologico della Sicilia.