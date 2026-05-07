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Altavilla Milicia Sport

Altavilla Milicia vola in Serie C2: festa per una promozione storica

di redazione #Altavilla Milicia USD #Calcio #Calcio a 5 #himeraweb.it #promozione #Sport

Grande festa ad Altavilla Milicia per la storica promozione dell’USD Altavilla Milicia Calcio a 5 in Serie C2. La squadra rossoblù ha conquistato il salto di categoria al termine di una stagione entusiasmante, culminata con la vittoria decisiva contro la Seven Stars e con il netto successo per 6-2 contro il Misilmeri nell’ultima gara.

Un traguardo accolto con entusiasmo dall’intera comunità altavillese. Anche l’Amministrazione comunale ha voluto congratularsi con società, staff e giocatori per il risultato raggiunto, definendolo “un orgoglio per il territorio” e sottolineando come lo sport rappresenti uno strumento capace di unire e far crescere la comunità.

Per il club si tratta di un risultato dal sapore speciale: la promozione arriva infatti al primo anno di attività della società. Un percorso costruito, come raccontato dalla stessa pagina ufficiale della squadra, “giorno dopo giorno con sacrificio, passione e voglia di stare insieme”, fino all’esplosione finale di gioia tra lacrime, sorrisi e cori di festa.

Sul campo, nell’ultima sfida contro il Misilmeri, non c’è stata storia. L’Altavilla si è imposto con un convincente 6-2, confermando la propria superiorità nonostante una stagione segnata anche da squalifiche, infortuni e qualche episodio sfortunato. Decisive le reti di La Barbera, della tripletta di Poma S., oltre ai gol di Scianna D. e Cento.

“Non importa di quanto, basta avere anche solo il muso avanti”, hanno scritto con ironia i protagonisti della cavalcata vincente, richiamando il celebre motto del “corto muso”. Una filosofia che ha accompagnato la squadra fino alla conquista del campionato.

Adesso per l’Altavilla Milicia si aprono le porte della Serie C2 e di nuove sfide. Ma in paese, intanto, è già tempo di festeggiare un’impresa che resterà nella storia sportiva locale.

di redazione

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