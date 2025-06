Alte temperature in Sicilia: scatta l’emergenza incendi, 15 roghi solo nella giornata di ieri

Scatta l’emergenza incendi in Sicilia, a causa dell’innalzamento delle temperature che sta interessando l’isola negli ultimi giorni.

Sono 15 gli incendi in Sicilia che nella giornata di ieri hanno impegnato le squade della forestale, i vigili del fuoco, e la protezione civile regionale.

Si contano tre roghi ad Agrigento, quattro a Caltanissetta, due a Catania, tre a Enna, uno a Palermo, uno a Ragusa e uno a Siracusa. Nel palermitano a Chiusa Sclafani in contrada Valle Vite.

Le raccomandazioni della Protezione Civile

Il periodo di massima allerta incendi in Sicilia va da giugno a ottobre, ma le allerte possono variare in base alle condizioni meteo. In questi mesi è vietato accendere fuochi all’aperto, anche per bruciare stoppie o residui vegetali, e occorre seguire le ordinanze comunali specifiche.

Cosa è vietato fare

Non accendere fuochi in campagna, in aree boscate o vicino a sterpaglie.

Non utilizzare barbecue o fuochi pirotecnici in prossimità di aree verdi.

Non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi accesi a terra o dai veicoli.

Non parcheggiare l’auto sopra l’erba secca: il calore della marmitta può innescare un incendio.

Buone pratiche di prevenzione

Mantieni pulite le aree intorno alla tua abitazione o azienda agricola, rimuovendo erba secca e rifiuti vegetali.

Se possiedi terreni agricoli, realizza fasce tagliafuoco per contenere eventuali incendi.

Tieni a disposizione pale, zappe e riserve d’acqua per un primo intervento in caso di necessità.

Rispetta le indicazioni delle autorità e collabora con i volontari di protezione civile.

Cosa fare in caso di incendio

In caso di avvistamento di fumo o fiamme chiama immediatamente:

112 Numero Unico Emergenze

115 Vigili del Fuoco

Protezione Civile Regionale: 800 841 051

Non cercare di spegnere da solo incendi di grande entità e allontanati in direzione opposta al vento. Se richiesto, collabora all’evacuazione e chiudi gas e corrente in casa prima di lasciare l’abitazione.