Amministrative 2026, Antonio Battaglia torna in piazza: “Sogno Termitano” chiama a raccolta la città

Una campagna elettorale costruita sul richiamo all’esperienza amministrativa, all’identità cittadina e alla volontà di rilanciare il ruolo di Termini Imerese nel panorama politico ed economico del territorio. Questa sera, giovedì 21 maggio alle ore 21 in Piazza Sant’Anna, il candidato a sindaco Antonio Battaglia terrà un nuovo comizio pubblico nell’ambito della corsa alle Amministrative 2026, sostenuto dalla coalizione di centrodestra composta da Fratelli d’Italia, Lega Sicilia, Alleanza per Termini e dal movimento civico “Insieme si può”.

L’appuntamento politico, inserito nel calendario degli incontri della lista “Sogno Termitano”, rappresenta uno dei momenti centrali della fase conclusiva della campagna elettorale in vista del voto del 24 e 25 maggio.

Avvocato, già senatore della Repubblica per diverse legislature e figura storica della politica termitana e siciliana, Antonio Battaglia torna così a confrontarsi direttamente con la città, puntando su un messaggio di rilancio amministrativo e recupero della centralità economica e istituzionale di Termini Imerese.

Negli ultimi giorni la coalizione che sostiene Battaglia ha intensificato la presenza sul territorio con incontri pubblici, comizi di quartiere e iniziative politiche che hanno coinvolto esponenti regionali e nazionali del centrodestra. Una strategia che punta a rafforzare il legame con l’elettorato tradizionale ma anche a intercettare il crescente bisogno di stabilità amministrativa e programmazione espresso da parte della cittadinanza.

Il progetto politico di “Sogno Termitano” si fonda su alcuni temi centrali: rilancio del porto e delle infrastrutture, sostegno alle attività produttive e commerciali, valorizzazione del centro storico, turismo, sicurezza urbana e recupero del ruolo strategico di Termini Imerese come polo industriale e logistico del comprensorio palermitano.

Particolare attenzione viene riservata anche alla necessità di rilanciare l’economia cittadina attraverso nuove opportunità occupazionali e investimenti legati all’area industriale, da anni al centro del dibattito politico locale dopo le difficoltà produttive che hanno segnato il territorio. Un tema che continua a rappresentare uno dei nodi principali della campagna elettorale termitana.

Nel corso del comizio di questa sera interverranno candidati al Consiglio comunale e rappresentanti delle liste della coalizione, in una piazza che si preannuncia particolarmente partecipata anche alla luce della crescente intensità del confronto politico tra i tre candidati alla carica di sindaco.

La candidatura di Battaglia si inserisce infatti in una competizione elettorale molto seguita in città, che vede confrontarsi esperienze politiche e visioni amministrative differenti in una fase considerata cruciale per il futuro di Termini Imerese.

Negli incontri pubblici delle ultime settimane, il candidato del centrodestra ha più volte richiamato il concetto di “orgoglio termitano”, insistendo sulla necessità di restituire fiducia alla città attraverso una guida politica capace di dialogare con i livelli regionali e nazionali e di attrarre investimenti e progettualità.

Il comizio di Piazza Sant’Anna rappresenterà così non soltanto un momento elettorale, ma anche un’occasione di confronto diretto con cittadini, simpatizzanti e realtà associative del territorio, in una campagna amministrativa che, giorno dopo giorno, sta entrando sempre più nel vivo.