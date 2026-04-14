Amministrative 2026: “Da quando c’è Maria”, sabato la presentazione della candidatura di Maria Terranova al Supercinema

Si avvicina uno degli appuntamenti più attesi della scena politica locale: sabato 18 aprile, alle ore 18:00, il Supercinema di Piazza Francesco Crispi a Termini Imerese farà da cornice alla presentazione ufficiale della candidatura del sindaco uscente Maria Terranova.

Un evento che non sarà soltanto una formalità elettorale, ma un momento di racconto, confronto e rilancio.

“Da quando c’è Maria” è lo slogan scelto per la campagna, una frase che – come sottolineato dalla stessa Terranova – nasce spontaneamente tra la gente, diventando nel tempo un modo per segnare un prima e un dopo nella vita amministrativa della città.

Durante l’incontro verrà presentata la coalizione che sostiene la ricandidatura e saranno ripercorse le tappe principali dell’azione amministrativa portata avanti negli ultimi anni. Un lavoro che la sindaca definisce “quotidiano, spesso silenzioso, ma sempre fatto con responsabilità e amore per la città”.

Nel suo messaggio, Maria Terranova rivendica un modello amministrativo “più vicino, più umano, più giusto”, orientato al bene collettivo e lontano da logiche di interesse personale. Un percorso iniziato nel 2020 che, nelle intenzioni della candidata, è destinato a proseguire con il supporto dei cittadini.

Non manca, infine, l’appello diretto alla comunità: la richiesta di rinnovare la fiducia, accompagnata dalla promessa di continuare a operare con trasparenza, impegno e senso di responsabilità. “Il cambiamento non è uno slogan – afferma – ma una scelta da difendere ogni giorno”.

L’appuntamento di sabato rappresenta dunque un passaggio chiave della campagna elettorale, aperto a tutta la cittadinanza e destinato a segnare l’avvio ufficiale di una nuova fase politica per Termini Imerese.