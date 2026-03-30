Amministrative 2026: è Nicola Mendolia il terzo candidato a Sindaco per Termini Imerese

Con una conferenza stampa tenutasi nella giornata odierna, il movimento civico “Più Termini Imerese” ha ufficializzato la candidatura a sindaco di Nicola Mendolia, inserendosi a pieno titolo nel quadro della competizione elettorale in vista delle prossime amministrative.

Un annuncio atteso, che contribuisce a delineare con maggiore chiarezza lo scenario politico cittadino, sempre più articolato e competitivo. Mendolia, espressione della lista civica, si prepara infatti a sfidare l’attuale sindaco Maria Terranova, sostenuta da Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, e l’avvocato Antonio Battaglia, candidato per il centrodestra con l’appoggio di Fratelli d’Italia e Lega.

Nel corso dell’incontro con la stampa, i rappresentanti del movimento “Più Termini Imerese” hanno sottolineato la volontà di proporre un progetto politico-amministrativo alternativo rispetto alle altre forze in campo, puntando su una visione rinnovata della città e su un approccio civico che metta al centro le esigenze del territorio.

L’obiettivo dichiarato è quello di offrire ai cittadini una proposta concreta e distintiva, capace di intercettare le criticità esistenti e trasformarle in opportunità di sviluppo.

La candidatura di Mendolia segna dunque un ulteriore tassello nella corsa alla guida della città, in una fase in cui il confronto politico si fa sempre più serrato e destinato ad animare il dibattito pubblico nelle prossime settimane.