Amministrative 2026: Marco Norrito in campo con il movimento civico “Insieme si può”, una missione da portare a termine per Termini

Prosegue lo speciale di himeraweb.it dedicato alle prossime elezioni amministrative del 2026 a Termini Imerese. In questo spazio, offriamo ai lettori una panoramica sui candidati al Consiglio comunale, attraverso la pubblicazione dei facsimile elettorali e dei comunicati ufficiali.

Oggi vi presentiamo Marco Norrito, candidato al Consiglio comunale a sostegno del candidato sindaco Antonino Battaglia, con la lista del Movimento civico “Insieme si può”.

Termini Imerese merita di più.

Merita attenzione, cura e una visione chiara per il futuro. È da questa consapevolezza che nasce la candidatura di Marco Norrito, al fianco del candidato sindaco Antonio Battaglia, nella lista Movimento Civico “Insieme si può”, non come ambizione personale, ma come impegno concreto verso la comunità.

“Una missione da portare a termine per Termini” non è solo uno slogan: è una promessa.

Una promessa fatta ai cittadini, alle famiglie, ai giovani e agli anziani che ogni giorno vivono e amano questa città.

Negli anni, Termini Imerese ha affrontato sfide importanti: lavoro, sviluppo economico, servizi e valorizzazione del territorio. Oggi è il momento di trasformare queste difficoltà in opportunità reali.

Marco Norrito ha scelto di mettersi in gioco con serietà e determinazione, condividendo il progetto amministrativo guidato da Antonio Battaglia, basato su punti chiave concreti:

• Rilancio economico e occupazionale, con attenzione alle imprese locali

• Riqualificazione urbana, per restituire dignità agli spazi pubblici

• Servizi efficienti, a misura di cittadino

• Valorizzazione del patrimonio storico e culturale, vera ricchezza del territorio

La lista Movimento Civico “Insieme si può” rappresenta una squadra unita, fatta di persone che credono davvero nel cambiamento e nella possibilità di costruire una Termini migliore, insieme.

Questa candidatura nasce dall’ascolto. Dalle strade, dai quartieri, dalle esigenze concrete delle persone. Non promesse irrealizzabili, ma obiettivi chiari e raggiungibili.

Essere amministratori oggi significa assumersi una responsabilità: lavorare con trasparenza, competenza e presenza costante.

Termini Imerese non ha bisogno di parole vuote, ma di azioni concrete. Di persone come Marco Norrito, pronte a credere davvero in questa città e a lavorare ogni giorno per il suo futuro.

Questa è una missione. E va portata a termine. Per Termini.