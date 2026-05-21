Amministrative 2026, Maria Terranova torna in piazza con il Movimento 5 Stelle: “Continuità, partecipazione e visione per Termini Imerese”

La sfida elettorale entra nel vivo e questa sera, giovedì 21 maggio alle ore 21:30 in Piazza Umberto I, la candidata a sindaca Maria Terranova incontrerà cittadini e sostenitori nel corso del comizio organizzato dal Movimento 5 Stelle di Termini Imerese, in uno degli appuntamenti centrali della campagna per le Amministrative 2026.

Accanto alla sindaca uscente interverranno anche le senatrici Ketty Damante e Dolores Bevilacqua, a conferma del sostegno politico del Movimento alla ricandidatura di Maria Terranova e al progetto amministrativo portato avanti negli ultimi anni.

L’incontro pubblico rappresenterà un momento di confronto con la città sui temi che hanno caratterizzato l’azione amministrativa dell’ultima legislatura e sulle prospettive future di Termini Imerese, in una competizione elettorale che vede confrontarsi tre diverse visioni politiche per il governo della città.

Il bilancio amministrativo e la sfida della continuità

Maria Terranova si presenta agli elettori puntando sulla continuità amministrativa e sui risultati raggiunti durante il mandato da sindaca. Al centro del messaggio politico della coalizione civica e del Movimento 5 Stelle vi sono il risanamento finanziario dell’ente, la programmazione delle opere pubbliche, il recupero di finanziamenti e la gestione di alcune delle principali emergenze amministrative che negli anni hanno interessato la città.

Nel corso della campagna elettorale, Terranova ha più volte richiamato il concetto di “città che riparte”, sottolineando il lavoro svolto per restituire stabilità amministrativa al Comune e rilanciare progettualità legate a infrastrutture, scuole, servizi e riqualificazione urbana.

Tra i temi centrali del programma figurano anche transizione ecologica, innovazione amministrativa, politiche sociali e valorizzazione del patrimonio culturale e turistico cittadino. Un’impostazione politica che il Movimento 5 Stelle continua a rivendicare come modello di amministrazione fondato su trasparenza, partecipazione e sostenibilità.

Il sostegno del Movimento 5 Stelle

La presenza delle senatrici Ketty Damante e Dolores Bevilacqua assume anche un significato politico preciso nel quadro della campagna elettorale termitana. Il Movimento 5 Stelle punta infatti a rafforzare il proprio radicamento territoriale sostenendo la ricandidatura di Maria Terranova come esperienza amministrativa coerente con i valori del movimento.

Negli ultimi giorni esponenti regionali e parlamentari del M5S hanno partecipato a diverse iniziative elettorali a Termini Imerese, evidenziando l’importanza strategica della città nel panorama politico del comprensorio palermitano.

Una campagna che entra nel vivo

Il comizio di questa sera in Piazza Umberto I arriva in una fase decisiva della campagna elettorale, caratterizzata da incontri pubblici, confronti politici e forte partecipazione cittadina. Dopo gli appuntamenti dei candidati Nicola Mendolia e Antonio Battaglia, anche Maria Terranova torna dunque in piazza per presentare alla città la propria idea di futuro e chiedere fiducia agli elettori in vista del voto del 24 e 25 maggio.

L’appuntamento si preannuncia particolarmente partecipato, in una campagna amministrativa che sta mobilitando attenzione e interesse attorno ai temi dello sviluppo, del lavoro, del turismo e della rigenerazione urbana, considerati cruciali per il futuro di Termini Imerese.