Amministrative 2026: Nicola Mendolia presenta il suo programma: “Una vera alternativa per Termini Imerese”

A Termini Imerese entra nel vivo la campagna elettorale per le amministrative del 24 e 25 maggio. Questa sera, giovedì 21 maggio alle ore 19 in Piazza delle Terme, il candidato a sindaco Nicola Mendolia terrà un comizio pubblico dedicato ai punti centrali del programma della coalizione civica “PIÙ Termini Imerese”, sostenuta anche dal movimento Controcorrente di Ismaele La Vardera.

L’iniziativa rappresenta uno degli appuntamenti più importanti della fase finale della campagna elettorale e punta a presentare ai cittadini una visione di rilancio urbano, turistico e infrastrutturale della città. Lo slogan scelto per l’evento, “Per una vera alternativa”, sintetizza la linea politica della lista civica guidata dall’architetto Mendolia, sceso ufficialmente in campo nelle scorse settimane come terzo candidato alla carica di sindaco, accanto alla sindaca uscente Maria Terranova e all’ex senatore Antonio Battaglia.

Al centro del comizio ci sarà il progetto del Parco Termale, considerato uno dei cardini del programma amministrativo di Mendolia. Durante l’incontro saranno illustrati i contenuti del programma integrato elaborato circa dieci anni fa e oggi riproposto come motore strategico per la rinascita economica e turistica della città. Tra gli interventi previsti figurano la realizzazione di una nuova piscina termale all’interno di Villa Aguglia, la creazione di servizi turistici e parcheggi nell’area dell’ex asilo B. Scaduto di via Verona e la valorizzazione della cosiddetta “Area dei circhi”, individuata come porta d’accesso al futuro Parco Termale.

Altro tema centrale sarà il porto di Termini Imerese e la pianificazione delle cosiddette “Aree di interazione”. Il progetto riguarda in particolare la zona nord della città, sia sul versante della spiaggia sia lungo la banchina San Veniero, oltre all’area dei “laghetti”. L’obiettivo dichiarato dalla coalizione è trasformare il waterfront in uno spazio integrato tra sviluppo economico, turismo e fruizione urbana.

Ampio spazio sarà inoltre dedicato al centro storico cittadino. Il programma della lista “PIÙ Termini Imerese” propone la nascita di un ecomuseo della storia termitana, un sistema di accoglienza diffusa per incentivare il turismo culturale e la creazione di spazi di co-working destinati soprattutto ai giovani professionisti. Previsti anche interventi a sostegno del recupero edilizio e della rigenerazione urbana del borgo antico.

Nel corso del comizio interverranno, oltre a Mendolia, i candidati al Consiglio comunale e gli assessori designati della coalizione civica. Il movimento “PIÙ Termini Imerese” si presenta come una realtà apartitica e orientata a una proposta amministrativa fondata su partecipazione civica, sostenibilità e valorizzazione delle risorse territoriali.

Le elezioni amministrative di Termini Imerese vedono complessivamente tre candidati sindaco, dieci liste e circa 160 candidati al Consiglio comunale, in una competizione che si preannuncia particolarmente aperta e significativa per il futuro politico della città.