Amministrative 2026: seggi chiusi a Termini Imerese, affluenza al 66,30%, cresce l’attesa per il nuovo sindaco

Si sono chiusi alle ore 15:00 i seggi per le elezioni amministrative a Termini Imerese.
Secondo i dati ufficiali, hanno votato 15.005 cittadini, pari al 66,30% degli aventi diritto.
Un dato che segna un leggero aumento rispetto alle precedenti Comunali del 2020, quando l’affluenza definitiva si fermò al 65,14%.
Con la chiusura delle urne cresce incessantemente l’attesa in città: ansia, curiosità e speranza accompagnano queste ore decisive mentre i cittadini di Termini Imerese attendono di conoscere i risultati ufficiali e il nome di chi guiderà la città per i prossimi cinque anni.
Adesso occhi puntati sullo scrutinio, che decreterà il nuovo sindaco e la composizione del prossimo Consiglio comunale.