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Amministrative 2026 Termini Imerese

Amministrative 2026: seggi chiusi a Termini Imerese, affluenza al 66,30%, cresce l’attesa per il nuovo sindaco

di redazione #amministrative 2026 #himeraweb.it #Sicilia #termini imerese

Si sono chiusi alle ore 15:00 i seggi per le elezioni amministrative a Termini Imerese.
Secondo i dati ufficiali, hanno votato 15.005 cittadini, pari al 66,30% degli aventi diritto.

Un dato che segna un leggero aumento rispetto alle precedenti Comunali del 2020, quando l’affluenza definitiva si fermò al 65,14%.  

Con la chiusura delle urne cresce incessantemente l’attesa in città: ansia, curiosità e speranza accompagnano queste ore decisive mentre i cittadini di Termini Imerese attendono di conoscere i risultati ufficiali e il nome di chi guiderà la città per i prossimi cinque anni.

Adesso occhi puntati sullo scrutinio, che decreterà il nuovo sindaco e la composizione del prossimo Consiglio comunale.

di redazione

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