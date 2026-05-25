Amministrative 2026. Termini Imerese al voto: giornata decisiva per il futuro della città

Le strade più silenziose del solito, i seggi aperti sin dalle prime ore del mattino e una città che, scheda dopo scheda, sta decidendo quale direzione prendere nei prossimi anni. A Termini Imerese è il giorno del voto, una giornata che va oltre la semplice competizione elettorale e che assume il valore di una scelta collettiva sul futuro della comunità.

Al momento non sono stati diffusi i dati di affluenza di mezzogiorno, mentre si attendono quelli delle ore 15:00, ultimo rilevamento previsto prima della chiusura dei seggi. Un aggiornamento che sarà utile per fotografare l’andamento della partecipazione dei cittadini a una delle tornate amministrative più sentite degli ultimi anni. Un appuntamento che mette al centro idee, programmi e soprattutto tre visioni diverse della città che verrà.

A contendersi la guida di Termini Imerese sono la Sindaca uscente Maria Terranova, chiamata oggi al giudizio degli elettori dopo gli anni trascorsi alla guida del Comune, insieme agli sfidanti Antonio Battaglia e Nicola Mendolia, entrambi determinati a proporre un cambio di passo per la città.

Il voto di oggi pesa sulle prospettive di sviluppo del territorio, sui servizi, sul rilancio economico e sull’identità stessa di una comunità che negli ultimi anni ha attraversato sfide importanti e che ora cerca risposte, stabilità e nuovi orizzonti.

I seggi resteranno aperti fino alle ore 15:00. Poi inizierà il tempo dello scrutinio, delle attese e dei verdetti. Ma fino all’ultimo minuto utile c’è ancora spazio per partecipare.

Perché ogni elezione racconta una città, ma sono i cittadini a scriverne davvero il finale.