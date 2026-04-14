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Mer. Apr 15th, 2026

Amministrative 2026 Termini Imerese

Amministrative 2026: “Termini Imerese merita di tornare a sognare”, Antonio Battaglia presenta la sua candidatura al Supercinema

di redazione #amministrative 2026 #himeraweb.it #Politica #politica termitana #Sicilia #termini imerese

Si accende il clima elettorale a Termini Imerese, dove prende forma una nuova proposta politica. Domenica 19 aprile 2026, alle ore 10:30, il Supercinema ospiterà la presentazione ufficiale della candidatura a sindaco di Antonio Battaglia.

Un appuntamento aperto alla cittadinanza che segna l’inizio di un percorso costruito attorno a un messaggio chiaro e diretto: restituire alla città visione, fiducia e prospettiva. “Termini Imerese merita di tornare a sognare” è infatti il filo conduttore dell’intervento con cui Battaglia si propone agli elettori.

Dopo anni di esperienza nelle istituzioni, il candidato annuncia la sua scelta di rimettersi in gioco guardando soprattutto al futuro. Al centro del progetto politico, la volontà di costruire una nuova classe dirigente: “giovane, capace e libera”, valorizzando talenti e idee del territorio senza logiche di personalismo.

Battaglia si presenta con un ruolo ben definito: amministrare e accompagnare, sostenere e formare, senza sostituirsi a chi sarà chiamato a rappresentare le nuove generazioni. Una visione che punta a creare le condizioni affinché i giovani possano scegliere di restare e investire nella propria città.

Nel suo messaggio emerge anche un richiamo forte all’identità e all’appartenenza, sintetizzato nello slogan “Animo Termitano, simbolo di una comunità che non vuole arrendersi e che intende ripartire con coraggio.

L’incontro di domenica rappresenterà dunque il primo momento pubblico di confronto, in cui verranno illustrate le linee guida del progetto politico e condivisa l’idea di una città che possa tornare a crescere, puntando su partecipazione, responsabilità e amore per il territorio.

Una nuova sfida elettorale è pronta a entrare nel vivo, con l’obiettivo – dichiarato – di “far tornare Termini a sognare. Insieme”.

di redazione

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