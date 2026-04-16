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Amministrative 2026, Vincenzo Chiara in campo con la lista Maria che Sindaca
Nessuna festa, solo memoria: omaggio a Giuseppe Polizzi, oggi avrebbe compiuto 50 anni
Amministrative 2026: “Termini Imerese merita di tornare a sognare”, Antonio Battaglia presenta la sua candidatura al Supercinema
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Ven. Apr 17th, 2026

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Amministrative 2026, Vincenzo Chiara in campo con la lista Maria che Sindaca

di redazione #elezioni #himeraweb #Maria Terranova

Amministrative 2026 a Termini Imerese: Himeraweb presenta i candidati al Consiglio comunale

Prosegue lo speciale di himeraweb.it dedicato alle prossime elezioni amministrative del 2026 a Termini Imerese. In questo spazio, offriamo ai lettori una panoramica sui candidati al Consiglio comunale, attraverso la pubblicazione dei facsimile elettorali e dei comunicati ufficiali.

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Ho deciso di candidarmi al Consiglio Comunale per dare voce alle mie idee e, soprattutto, a quelle di tutti i giovani del nostro paese.

Credo in una comunità più viva, partecipata e ricca di opportunità. La mia passione è organizzare eventi, creare momenti di aggregazione e valorizzare il nostro territorio.

Con il vostro supporto possiamo trasformare le idee in realtà e costruire qualcosa di concreto per tutti.

Vi chiedo di credere in questo progetto e di aiutarmi a portarlo avanti 💪

Vicè Chiara

di redazione

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