Amministrative 2026, Vincenzo Chiara in campo con la lista Maria che Sindaca

Amministrative 2026 a Termini Imerese: Himeraweb presenta i candidati al Consiglio comunale
Prosegue lo speciale di himeraweb.it dedicato alle prossime elezioni amministrative del 2026 a Termini Imerese. In questo spazio, offriamo ai lettori una panoramica sui candidati al Consiglio comunale, attraverso la pubblicazione dei facsimile elettorali e dei comunicati ufficiali.
Credo in una comunità più viva, partecipata e ricca di opportunità. La mia passione è organizzare eventi, creare momenti di aggregazione e valorizzare il nostro territorio.
Con il vostro supporto possiamo trasformare le idee in realtà e costruire qualcosa di concreto per tutti.
Vi chiedo di credere in questo progetto e di aiutarmi a portarlo avanti 💪
Vicè Chiara