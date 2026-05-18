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Amministrative 2026 Politica Termini Imerese

Amministrative a Termini Imerese: Cateno De Luca arriva in città con “Io vengo da voi” a sostegno di Maria Terranova

di redazione #amministrative 2026 #himeraweb.it #Politica #Sicilia #termini imerese
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Entra nel vivo la campagna elettorale per le Amministrative 2026 a Termini Imerese, ad una settimana dal voto.  Oggi il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, sarà in città per l’evento politico “Io vengo da voi”, organizzato a sostegno della candidatura a Sindaca di Maria Terranova.

L’incontro pubblico è in programma oggi, lunedì 18 maggio, alle ore 19:00 presso MeNeFod, sul lungomare di Termini Imerese. L’appuntamento rappresenta uno dei momenti centrali della campagna elettorale della coalizione che sostiene la sindaca uscente, impegnata nella corsa per la riconferma alla guida della città.

La presenza di De Luca punta a rafforzare il consenso attorno a Terranova in una competizione elettorale che si preannuncia particolarmente combattuta. Secondo quanto emerso nelle ultime settimane, la sfida per Palazzo Comunale vede tre candidati sindaco in corsa: Maria Terranova, Antonio Battaglia e Nicola Mendolia. 

Maria Terranova, sostenuta da un’ampia coalizione civica e progressista, può contare sull’appoggio di cinque liste: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Insieme per Termini, Termini in Comune e “Maria che sindaca”. La candidata ha rivendicato in questi giorni il lavoro svolto durante il mandato amministrativo, puntando su continuità amministrativa, giovani e partecipazione civica. 

Negli ultimi appuntamenti pubblici, diversi esponenti regionali e attivisti hanno sottolineato i risultati raggiunti dalla giunta Terranova, parlando di rilancio amministrativo e nuovi progetti per il territorio. Anche sui social, sostenitori e rappresentanti politici vicini alla coalizione hanno evidenziato “passione, impegno e determinazione” dell’amministrazione uscente. 

L’iniziativa “Io vengo da voi” si inserisce nel tour politico che vede Cateno De Luca impegnato in diversi comuni siciliani in vista delle amministrative. A Termini Imerese l’evento sarà anche occasione di confronto diretto con cittadini, simpatizzanti e candidati al consiglio comunale.

 

di redazione

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