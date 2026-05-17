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Dom. Mag 17th, 2026

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Amministrative 2026 prima pagina 2 Termini Imerese

Amministrative a Termini Imerese, Maria Terranova oggi in comizio nella rinnovata Piazza Terme

di redazione #amministrative 2026 #himeraweb.it #palermo #Politica #Sicilia #termini imerese

Si terrà oggi, domenica 17 maggio alle ore 18.30, in Piazza Terme a Termini Imerese, un incontro pubblico promosso dalla candidata e Sindaca uscente Maria Terranova nell’ambito della campagna elettorale per le Amministrative 2026.

L’evento, annunciato attraverso i canali della coalizione civica e progressista che sostiene la ricandidatura della sindaca uscente, rappresenta un nuovo momento di confronto diretto con la cittadinanza sui temi legati al futuro della città, ai risultati raggiunti durante il mandato amministrativo e ai progetti previsti per i prossimi anni.

Particolare attenzione sarà rivolta proprio alla nuova Piazza Terme, recentemente riqualificata e restituita alla città dopo gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione urbana, oggi simbolo del percorso di rinnovamento avviato dall’amministrazione comunale.

Maria Terranova, alla guida del Comune dal 2020, ha ufficializzato la propria candidatura sostenuta da una coalizione composta da Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e diverse liste civiche territoriali. Tra queste figurano “Maria che Sindaca”, “Termini in Comune” e “Insieme Termini”.

La corsa alle Amministrative 2026 a Termini Imerese si preannuncia particolarmente partecipata, con una sfida incentrata su sviluppo urbano, servizi, rilancio economico e partecipazione civica.

di redazione

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