Amministrative Termini Imerese, oggi il comizio del candidato sindaco Antonio Battaglia in piazza Marina

Entra nel vivo la campagna elettorale per le amministrative di Termini Imerese con il comizio pubblico del candidato sindaco Antonio Battaglia, in programma oggi, sabato 16 maggio, alle ore 19.00 in piazza Marina, nella zona adiacente al Bar Buzzetta.

L’iniziativa politica rientra nel calendario degli appuntamenti della coalizione “Sogno Termitano”, sostenuta da diverse forze del centrodestra e del civismo locale, tra cui Fratelli d’Italia, Lega Sicilia, “Alleanza per Termini” e il movimento civico “Insieme si può”.

Nel corso della serata interverranno anche alcuni candidati al Consiglio comunale e rappresentanti della coalizione: Lorella Abbruscato, Anna Amoroso, Roberta Battaglia, Anna Chiara e Provvidenza Di Lisi. Le conclusioni del comizio saranno affidate allo stesso Antonio Battaglia, candidato alla carica di sindaco.

La candidatura di Battaglia si inserisce nel quadro delle elezioni amministrative che chiameranno i cittadini di Termini Imerese al rinnovo dell’amministrazione comunale. Tra i temi affrontati durante la campagna elettorale figurano il rilancio economico del territorio, la valorizzazione del porto e del waterfront cittadino, il sostegno alle imprese locali e il miglioramento dei servizi urbani.

Negli ultimi giorni la coalizione “Sogno Termitano” ha intensificato la propria presenza sul territorio con incontri pubblici, iniziative nei quartieri e momenti di confronto con associazioni e categorie produttive cittadine. Il comizio di piazza Marina rappresenta uno degli appuntamenti centrali della campagna elettorale del candidato Battaglia.

L’appuntamento di questa sera si svolgerà in una delle aree simbolo della città, con vista sul porto di Termini Imerese, luogo spesso richiamato nel dibattito politico locale come punto strategico per lo sviluppo economico e turistico del comprensorio.