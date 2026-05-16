Amministrative Termini Imerese, oggi il comizio del candidato sindaco Nicola Mendolia in piazza del Carmelo

Prosegue la campagna elettorale in vista delle amministrative di Termini Imerese con il nuovo appuntamento pubblico del candidato sindaco Nicola Mendolia. Il comizio si terrà oggi, sabato 16 maggio, alle ore 18.30 in piazza del Carmelo, nel cuore del centro storico cittadino, come annunciato dal movimento civico “Più Termini Imerese”.

L’incontro rappresenta un nuovo momento di confronto diretto con cittadini ed elettori dopo le recenti iniziative organizzate nelle scorse settimane in varie piazze della città. La candidatura di Mendolia è sostenuta dalla lista civica “Più Termini Imerese” insieme al movimento “Controcorrente” legato al deputato regionale Ismaele La Vardera.

Nel programma politico presentato online, il gruppo guidato da Mendolia punta su partecipazione civica, rilancio economico, valorizzazione del centro storico e sviluppo sostenibile. Tra i temi al centro della proposta amministrativa figurano il recupero delle aree urbane, il sostegno alle attività produttive e commerciali e il coinvolgimento diretto dei cittadini nelle scelte strategiche per il futuro della città.

La campagna elettorale a Termini Imerese entra dunque nella fase più intensa in vista del voto amministrativo previsto nei prossimi giorni. Nelle ultime settimane il candidato Mendolia ha già promosso diversi incontri pubblici e comizi, tra cui quelli in piazza Sant’Anna e piazza Umberto I, alla presenza anche di esponenti regionali del movimento.

Secondo quanto pubblicato dal Comune di Termini Imerese, le elezioni amministrative coinvolgeranno il rinnovo degli organi cittadini con la presentazione ufficiale delle liste e dei candidati già depositata presso gli uffici comunali.