Ancora un incidente sul lavoro nel palermitano: la famiglia piange Elio Reina

Un ulteriore tragedia sul lavoro, la vittima è Elio Reina, 65enne originario di Cammarata. Il tragico evento si è verificato all’interno di una cava situata a Castronovo di Sicilia, in provincia di Palermo.

Un’altra mrte buanca, dopo la recente notizia dell’incidente in cui ha perso la vita il giovane Caccamese Samuel Scacciaferro.

L’uomo lascia la moglie e due figli. I funerali si terranno venerdì 20 giugno alle ore 15:30 presso la Chiesa Madre di Cammarata.

La dinamica dell’incidente

La ricostruzione dei fatti è ancora in fase di accertamento. Dai primi rilievi sembra che Reina sia stato travolto da un mezzo meccanico mentre era impegnato nelle consuete attività lavorative. L’intervento tempestivo dei soccorsi purtroppo non è bastato: le gravi ferite riportate non gli hanno lasciato scampo e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per chiarire con precisione le circostanze della tragedia.

Il dolore della comunità

Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social, in memoria di Elio Reina. La sua morte arriva a pochi giorni da quella del 26enne Samuel Scacciaferro, rimasto folgorato in un impianto fotovoltaico tra Menfi e Santa Margherita di Belìce, nel territorio agrigentino.

Tra i tanti pensieri commossi, uno in particolare recita:

“Questa volta è toccato alle nostre comunità perdere un nostro concittadino sul posto di lavoro.

Lo Stato continua ad alzare l’età pensionabile: in certi casi è proprio il maggiore responsabile. Alla famiglia Reina le più sentite condoglianze da parte mia e di tutto il gruppo del Circolo Cammaratese. Riposa in pace, caro Elio. Mancherà il tuo saluto, sempre gentile e rispettoso, segno della tua umanità e nobiltà d’animo. Tutto ciò che un uomo costruisce in una vita può svanire in un attimo.”