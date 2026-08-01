Ancora una vittima sull’asfalto: 17enne muore in uno scontro tra scooter e auto

CIANCIANA (AGRIGENTO) – Drammatico incidente stradale nella notte nel territorio di Cianciana, in provincia di Agrigento. A perdere la vita è stato Danilo Acquisto, 17 anni, rimasto coinvolto in uno scontro tra lo scooter sul quale viaggiava e un’autovettura.

L’impatto è avvenuto nei pressi del bivio per Ribera. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il giovane era alla guida del suo scooter quando, per cause in fase di accertamento, si è verificata la collisione con l’auto.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno tentato di prestare soccorso al ragazzo. Purtroppo, però, le gravissime ferite riportate nell’impatto non gli hanno lasciato scampo e per il diciassettenne non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.

La notizia della morte di Danilo Acquisto ha profondamente colpito la comunità locale, sconvolta dall’ennesima giovane vita spezzata sulle strade della provincia agrigentina.