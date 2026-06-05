Antica Pescheria Saverino confermata promotore di “Pescatori a Tavola” 2026: eccellenza del mare siciliano e valorizzazione del Made in Italy

La qualità del pescato locale, la valorizzazione della filiera italiana e il legame con il territorio continuano a rappresentare i pilastri dell’attività dell’Antica Pescheria Saverino. Anche per il 2026, infatti, la storica realtà termitana è stata confermata promotore ufficiale del progetto “Pescatori a Tavola”, iniziativa nazionale che punta a sostenere il consumo consapevole del pescato italiano e a rafforzare il rapporto diretto tra pescatori, operatori del settore e consumatori.

Un riconoscimento che premia l’impegno quotidiano dell’azienda nel proporre sui propri banchi una significativa percentuale di prodotti Made in Italy, privilegiando il pescato proveniente dalle marinerie locali e contribuendo alla tutela delle tradizioni marinare siciliane.

Punto di riferimento per qualità, freschezza e tracciabilità

Situata nel cuore di Termini Imerese, città storicamente legata al mare e alla pesca, l’Antica Pescheria Saverino rappresenta oggi un punto di riferimento per chi ricerca qualità, freschezza e tracciabilità dei prodotti ittici. La selezione del pescato del giorno, la collaborazione con pescatori locali e l’attenzione alla stagionalità delle specie sono elementi che hanno consentito all’attività di consolidare negli anni un rapporto di fiducia con la clientela.

L’adesione al progetto “Pescatori a Tavola” assume un valore ancora più significativo in un momento in cui cresce l’attenzione verso la sostenibilità delle risorse marine e la necessità di sostenere l’economia delle comunità costiere. L’iniziativa promuove infatti il consumo del pescato nazionale, incentivando una filiera corta che garantisce maggiore trasparenza e valorizza il lavoro della cosiddetta “gente di mare”.

Oltre all’attività di vendita del pesce fresco, l’Antica Pescheria Saverino ha saputo evolversi nel tempo ampliando i propri servizi con degustazioni, preparazioni gastronomiche, catering e formule innovative come l’Aperifish, contribuendo a diffondere una vera cultura del pesce e della cucina marinara siciliana.

La conferma come promotore ufficiale di “Pescatori a Tavola” per il 2026 rappresenta dunque non solo un importante riconoscimento per l’azienda, ma anche un segnale positivo per l’intero comparto ittico locale. Un risultato che rafforza il ruolo di Termini Imerese come città del mare e testimonia come tradizione, qualità e innovazione possano convivere nel segno dell’eccellenza siciliana.

Tra il profumo del pescato appena sbarcato e la passione tramandata da generazioni, l’Antica Pescheria Saverino continua così a raccontare ogni giorno una storia fatta di mare, territorio e autentico Made in Italy.