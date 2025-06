Approda la prima nave container a Termini Imerese: le lacrime della consigliera Anna Maria Chiara

Con una diretta facebook durata pochi minuti, la consigliera di opposizione Anna Maria Chiara mostra l’approdo della prima nave che trasporterà i container che verranno scaricati nel porto di Termini Imerese.

Lacrime a rabbia da parte della consigliera comunale che, da anni, si batte contro la nuova strategia infrastrutturale del porto cittadino.

Al tempo stesso, il Presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale, Pasqualino Monti, definisce come “una nuova pagina” l’opportunità offerta alla città di Termini Imerese.

Critiche e amarezza giungono anche dal Comitato Città-Porto per un futuro sostenibile, che ha seguito tutte le operazioni svolte questa mattina.

Operativo da oggi il nuovo terminal container di Termini Imerese, il cui progetto è stato ultimato e presentato questa mattina dal presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale, Pasqualino Monti, insieme al sindaco del comune di Termini, Maria Terranova, al dirigente dell’Area operativa dell’AdSP Luciano Caddemi, al presidente di Portitalia, Giuseppe Todaro e William Munzone, amministratore delegato di Msc Sicilia.

“L’avvio del nuovo Terminal Container di Termini Imerese – commenta Giuseppe Todaro, presidente di Portitalia – è un’occasione per gli operatori, per i clienti e anche per il territorio. Per gli operatori, perché potranno (e potremo) lavorare in condizioni migliori, con prospettive di crescita che la città ormai non riusciva più a garantire, sia a causa degli spazi esigui, sia per la carenza infrastrutturale a supporto dell’area portuale di Palermo. Per i clienti perché si accorciano le distanze e di conseguenza anche i tempi e si aprono nuove possibilità legate allo spostamento di merci da e per il centro della Sicilia. E, ultimo ma non meno importante, spostando parte dell’attività in un porto che è logisticamente e geograficamente più vocato, con un sistema di strade e autostrade che contribuisce a far viaggiare le merci in maniera più fluida, con conseguenze poco impattanti per il traffico”, conclude.