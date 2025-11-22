Arresti a Termini Imerese: blitz dei carabinieri svela un mini-supermarket della droga

Operazione ad ampio raggio quella condotta dai carabinieri del Reparto Territoriale di Termini Imerese, in collaborazione con i militari del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, che ha portato all’arresto di due giovani termitani, accusati in concorso di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante le perquisizioni personali e domiciliari, i militari dell’Arma hanno rinvenuto 278 grammi di cocaina, 56 grammi di crack, 38 grammi di hashish, oltre a 7.826 euro in contanti e diverso materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Un quantitativo ingente che, secondo gli investigatori, confermerebbe l’esistenza di un vero e proprio punto di distribuzione di droga gestito all’interno dell’abitazione.

I due giovani arrestati sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale “A. Burrafato” di Termini Imerese, dove rimangono a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Denunciati altri due giovani termitani

Nel corso dei controlli, i carabinieri hanno inoltre denunciato altri due residenti di Termini Imerese.

Il primo è stato segnalato per detenzione ai fini di spaccio, poiché trovato in possesso di circa 20 grammi di hashish e materiale per il confezionamento.

Il secondo, un uomo di 35 anni già agli arresti domiciliari, è stato denunciato per detenzione abusiva di munizionamento: nella sua abitazione i militari hanno scoperto 17 cartucce calibro 16 e una cartuccia calibro 12, tutte accuratamente nascoste.