Sab. Set 27th, 2025

Termini Imerese

“Asp in Comune”: a Termini Imerese un nuovo punto di ascolto per i cittadini

di redazione #himeraweb.it #salute #salute mentale #Sicilia #sportello d'aiuto #termini imerese

Un aiuto concreto, nel cuore della comunità, per chi attraversa un momento di difficoltà. Nasce con questo obiettivo “Asp in Comune”, il nuovo servizio straordinario promosso dall’Amministrazione comunale di Termini Imerese in collaborazione con l’Asp 6.

Il progetto amplia l’offerta di sostegno già presente sul territorio e si affianca al servizio di supporto psicologico e socio-educativo attivo due volte a settimana (martedì e giovedì dalle 9 alle 13) nei locali del Pronto Intervento Sociale di via Garibaldi 2.

Il nuovo sportello sarà curato dagli specialisti del Consultorio Familiare si troverà sede nei locali comunali di via Vincenzo La Barbera 18. Qui, operatori socio-sanitari qualificati offriranno accoglienza e supporto a chi vive una fase di sofferenza, un disagio momentaneo o, più semplicemente, sente il bisogno di uno spazio di ascolto e confronto.

«L’iniziativa – spiegano dall’Amministrazione – non punta solo a fornire un sostegno concreto, ma anche a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della salute mentale, oggi più che mai al centro del benessere individuale e collettivo».

Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, con accesso gratuito. Inoltre, resta operativo il numero h24 del Pronto Intervento Sociale (377 387 3698), a disposizione per le emergenze.

Con “Asp in Comune”, Comune e Asp vogliono offrire ai cittadini un punto di riferimento stabile e qualificato, capace di intercettare fragilità e bisogni, rafforzando così la rete di sostegno sociale e sanitario della città.

di redazione

