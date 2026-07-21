Associazione A.G.A.D.A, dove ogni cane ha un nome e una seconda possibilità: la missione di Rosario Genovese

Nel rifugio di Rosario Genovese il silenzio racconta storie di rinascita: dal contrasto al randagismo alle adozioni che restituiscono una famiglia agli animali abbandonati. Un luogo dove l’attesa diventa speranza

La prima cosa che colpisce, arrivando al rifugio dell‘Associazione AGADA, non è il rumore. È il silenzio.

Una serenità quasi inattesa accompagna ogni passo all’interno della struttura e contribuisce a sfatare uno dei pregiudizi più diffusi sui canili: quello di immaginarli soltanto come luoghi di sofferenza, caos e abbandono.

Qui il tempo sembra avere un ritmo diverso. Ogni cane ha la propria storia, le proprie ferite e il proprio carattere, ma anche la possibilità di ricominciare.

Ad accogliere chi arriva sono alcuni degli ospiti presenti nel parcheggio della struttura. Sono cani socievoli, curiosi e giocherelloni. Si avvicinano senza timore, alla ricerca di un contatto, di una carezza, di quella semplice attenzione che per loro rappresenta spesso il gesto più importante.

Tra loro ci sono anche cani anziani che vivono all’interno del rifugio da tempo. Uno di loro è cieco, ma questo non gli impedisce di avvicinarsi per conoscere chi arriva. Si muove affidandosi agli altri sensi, riconosce la presenza di una persona e cerca quel momento di relazione che tanto desidera.

Dopo qualche carezza torna tranquillamente a riposare all’ombra di una tettoia, dove trova riparo dal caldo estivo e una ciotola di acqua fresca.

Una scena semplice, ma capace di raccontare molto del lavoro svolto ogni giorno all’interno dell’AGADA: prendersi cura degli animali significa occuparsi anche dei piccoli dettagli, quelli che garantiscono loro dignità e benessere.

Proseguendo la visita si incontrano gli altri cani ospitati nella struttura. La maggior parte è docile, equilibrata e desiderosa di ricevere attenzioni.

Ci sono i cuccioli, pieni di energia, pronti a riempire di baci chiunque si avvicini al loro box. Sono loro quelli che più facilmente attirano l’attenzione dei visitatori, con la loro voglia di giocare e quella naturale capacità di conquistare il cuore delle persone.

Ma il desiderio di una famiglia non appartiene soltanto ai più piccoli.

Anche i cani adulti aspettano una possibilità. Alcuni una casa l’hanno avuta e poi l’hanno persa. Altri non hanno mai conosciuto il calore di una famiglia. Tutti, però, conservano la stessa speranza: trovare qualcuno disposto ad accoglierli.

Perché adottare un cane adulto significa anche scegliere di guardare oltre l’età e oltre i pregiudizi.

Spesso si tende ad avere paura dei cani più grandi, considerandoli più difficili da gestire. Eppure, all’interno dell’AGADA, anche un cane come un Maremmano, razza conosciuta per il suo forte senso territoriale e per il carattere protettivo, riesce ad avvicinarsi serenamente, lasciandosi accarezzare e cercando quasi con lo sguardo quel gesto di affetto.

È una delle lezioni più importanti che si imparano entrando in un rifugio: ogni cane deve essere conosciuto per quello che è, non giudicato soltanto dall’aspetto, dalla taglia o dalla razza.

AGADA: una storia nata nel 2005 per combattere il randagismo

L’Associazione AGADA nasce nel 2005, con l’obiettivo di affrontare una delle emergenze più complesse del territorio siciliano: il fenomeno del randagismo.

Nel corso degli anni il lavoro dell’associazione ha permesso di recuperare, curare e accompagnare verso una nuova vita migliaia di animali. Non esiste una stima precisa dei cani salvati, ma sono sicuramente oltre mille quelli che hanno ricevuto assistenza, cure e la possibilità di trovare una nuova famiglia. Per Rosario Genovese, però, i numeri non raccontano mai completamente una storia.

Ogni cane rappresenta una vita, un percorso e un legame.

La sua stessa storia personale è profondamente legata agli animali. Racconta infatti che la sua vita è stata salvata proprio grazie all’intervento di un veterinario che, insieme al proprio cane, si trovava sul luogo di un terribile incidente.

Da quel momento il rapporto con gli animali è diventato ancora più forte, trasformandosi in una missione quotidiana.

«Il bene dei cani viene prima di tutto. Per me è un essere vivente e va trattato come tale, non come un animale.»

La missione di Rosario: “Devo la mia vita ai cani e voglio restituirgliene quanta più possibile”

La dedizione di Rosario Genovese verso gli animali non nasce soltanto dall’impegno associativo, ma da un legame profondo che accompagna tutta la sua vita.

Quando gli viene chiesto se esista un cane che più di altri gli sia rimasto nel cuore, non riesce a indicarne uno.

La risposta è semplice: ogni cane ha una storia diversa e ogni storia lascia un segno.

Poi racconta di una cagnolina che vive ancora con lui da ben 17 anni. Era arrivata in condizioni difficili, malata e affetta da tumori. Rosario ha scelto di curarla, sottoporla agli interventi necessari e accompagnarla nel suo percorso di guarigione.

Un esempio che racchiude il suo modo di intendere il rapporto con gli animali.

«Io devo la mia vita ai cani e farò in modo di dare quanta più vita possibile anche a loro, che sia regalando un anno in più a chi è malato oppure cercando famiglie che li amino e li adottino.»

Un rifugio sanitario con un’attenzione costante alla salute

Prima di arrivare nella struttura, ogni cane segue un percorso sanitario preciso.

Il rifugio è collegato con l’ospedale veterinario di Palermo, dove vengono effettuati i controlli necessari prima dell’ingresso definitivo. Ogni animale viene identificato attraverso il microchip e seguito con una cartella clinica personale, che permette di monitorarne lo stato di salute e il percorso di recupero.

All’interno dell’AGADA è presente inoltre una stanza adibita a clinica veterinaria per le emergenze, uno spazio dedicato agli interventi urgenti dove il veterinario può operare e prestare le prime cure nei casi più delicati.

Una presenza fondamentale, soprattutto considerando che molti animali arrivano dopo essere stati recuperati dalla strada, feriti o in condizioni di particolare difficoltà.

Il lavoro dell’associazione, infatti, non consiste soltanto nell’accoglienza, ma anche nel recupero, nella cura e nella riabilitazione degli animali.

Una struttura pensata per il benessere degli animali

Dietro la tranquillità che si respira all’interno del rifugio c’è un’organizzazione costruita negli anni.

I box sono strutture ordinate, numerate e suddivise per categorie, pensate per garantire agli animali spazi adeguati e condizioni di vita il più possibile confortevoli.

All’interno sono presenti cucce che permettono ai cani di ripararsi sia dal freddo invernale sia dalle alte temperature estive. Proprio per affrontare il caldo intenso delle estati siciliane, Rosario Genovese ha installato anche strutture rialzate, così da evitare che gli animali restino a diretto contatto con il terreno rovente durante le ore più calde della giornata.

Sono accorgimenti che potrebbero sembrare semplici, ma raccontano una precisa filosofia: il benessere di un animale passa anche dalla cura quotidiana degli ambienti in cui vive.

La struttura ospita attualmente circa 80 cani, alcuni dei quali sono già pronti a partire e raggiungere le famiglie che li hanno scelti.

Educare i cani per costruire nuove relazioni

Salvare un cane non significa soltanto sottrarlo alla strada.

Significa anche aiutarlo a recuperare fiducia, equilibrio e capacità di relazione.

Per questo motivo all’interno dell’AGADA viene dedicata grande attenzione anche all’educazione e alla rieducazione comportamentale degli animali. Molti cani arrivano con paure, insicurezze o difficoltà legate alle esperienze vissute prima del recupero.

Un percorso necessario per prepararli alla vita in famiglia e favorire adozioni consapevoli.

Questo lavoro assume un valore ancora più importante quando riguarda il rapporto tra cani e bambini con bisogni speciali.

La relazione con un animale, se inserita in percorsi strutturati e seguiti da figure competenti, può rappresentare un importante strumento di supporto per favorire comunicazione, socializzazione e regolazione emotiva nei bambini con disturbo dello spettro autistico.

Un cane equilibrato, educato e abituato al contatto umano può diventare un prezioso compagno di interazione, capace di creare un ambiente sereno e sicuro.

All’AGADA l’obiettivo è proprio questo: non soltanto trovare una casa agli animali, ma creare le condizioni affinché uomo e cane possano costruire una relazione positiva e duratura.

Dietro le mura del rifugio c’è anche una storia familiare fatta di sostegno e condivisione. La struttura che oggi ospita decine di cani è stata infatti originariamente realizzata dal padre di Rosario, Michele, che ha sempre creduto nel progetto del figlio e lo ha accompagnato nel suo percorso. Non si è limitato a incoraggiarlo, ma ha contribuito concretamente alla nascita di quello che negli anni sarebbe diventato un punto di riferimento nella lotta al randagismo.

Un gesto che racconta come, dietro la missione dell’AGADA, ci sia anche il valore di una famiglia che ha scelto di sostenere, insieme, una causa fatta di cura, responsabilità e rispetto per gli animali.

Una rete di collaborazione che supera i confini regionali

Negli anni l’associazione ha costruito una rete di collaborazione ampia, coinvolgendo istituzioni, forze dell’ordine e volontari.

Rosario Genovese ricorda il lavoro svolto insieme al Dott. Piazza, ex sindaco di Trabia, e al comandante Cicala, un percorso che ha permesso di affrontare concretamente il problema del randagismo sul territorio.

Oggi AGADA collabora con le forze dell’ordine, con i Comuni che affidano gli animali alla struttura e con una rete di volontari presenti non soltanto in Sicilia, ma anche in Germania e Svizzera.

Proprio verso questi Paesi ogni mese partono regolarmente circa 25-30 cani, dopo aver completato il percorso sanitario previsto: vaccinazioni, controlli e rilascio del passaporto europeo.

Ma per Rosario l’adozione non termina nel momento della partenza.

«Anche quando partono mi informo sulle famiglie dove vanno a finire. Voglio sapere come stanno e come vivono.»

Un lavoro senza orari: 24 ore su 24 per chi non ha voce

A garantire il funzionamento della struttura sono circa 6-7 volontari, una squadra che ogni giorno si occupa della cura degli animali e che risponde alle emergenze senza interruzioni.

L’associazione è operativa 24 ore su 24, sette giorni su sette, anche grazie alla collaborazione con la Polizia Stradale, fondamentale soprattutto nei recuperi lungo le autostrade.

Sono interventi spesso drammatici, in cui gli animali vengono trovati feriti, spaventati o abbandonati.

«Gli interventi in autostrada sono quelli che spezzano davvero il cuore.»

Il dramma dell’abbandono: un’emergenza che non va in vacanza

Il periodo estivo continua a essere uno dei momenti più delicati.

Con l’arrivo delle vacanze, infatti, il fenomeno dell’abbandono torna ad aumentare. Le giornate degli operatori possono cambiare rapidamente: ci sono momenti in cui vengono recuperati anche dieci cani in un solo giorno e altri in cui, fortunatamente, non arriva nessuna segnalazione.

Dietro ogni abbandono c’è una scelta irresponsabile che mette in pericolo la vita dell’animale.

Un cane lasciato per strada non comprende il motivo della separazione. Per lui significa perdere improvvisamente il proprio punto di riferimento, ritrovarsi esposto a fame, sete, malattie, incidenti e paure.

L’abbandono non è soltanto un gesto crudele: è anche un problema sociale e di sicurezza. Gli animali lasciati lungo le strade, soprattutto sulle grandi arterie di comunicazione, possono provocare situazioni pericolose per loro stessi e per gli automobilisti.

Per questo la sensibilizzazione resta uno degli strumenti più importanti.

Adottare un cane deve essere una scelta consapevole. Non si tratta di un gesto impulsivo o di una decisione presa soltanto perché un cucciolo è tenero. Un animale entra a far parte della famiglia e richiede tempo, cure, responsabilità e impegno per tutta la sua vita.

Adottare significa offrire una nuova possibilità

Nel solo 2025, come riportato nel bilancio dell’associazione, sono stati affidati oltre 301 cani.

Un numero importante, ma soprattutto 301 storie diverse.

Ogni adozione rappresenta una porta che si apre per un animale, ma anche una nuova possibilità per un altro cane che potrà essere accolto e curato.

Rosario Genovese ha sempre rifiutato che gli animali diventassero un mezzo di guadagno.

«Ho sempre rifiutato soldi.

Gli animali non sono una macchina per fare soldi. Li chiedo solo se devo tenere in stallo un cane di un privato che non può più tenerlo, ma si tratta di una cifra irrisoria soltanto per i primi tre mesi.»

Una scelta che rispecchia la sua idea di associazione: un luogo nato per proteggere, non per sfruttare.

Una carezza può cambiare una vita

L’AGADA racconta una realtà fatta di difficoltà, emergenze e sacrifici quotidiani, ma anche di incontri, rinascite e nuove famiglie.

Entrando nel rifugio si comprende che ogni cane non è soltanto un animale da sistemare, ma una storia da ascoltare.

C’è il cane anziano che continua a cercare una carezza.

C’è quello cieco che, nonostante tutto, si avvicina per conoscere chi arriva.

Ci sono i cuccioli che aspettano due braccia capaci di portarli a casa.

E ci sono gli adulti che sperano ancora in una seconda possibilità.

Perché dietro ogni adozione non c’è soltanto un cane che lascia un box.

C’è una vita che ricomincia.

Una vita dedicata a chi non ha voce

A settant’anni Rosario Genovese continua ogni giorno a varcare quel cancello, a controllare che ogni cane abbia acqua, riparo, cure e soprattutto una possibilità.

Lo fa con la stessa determinazione di sempre, tra emergenze, recuperi, telefonate che arrivano a qualsiasi ora e storie di animali che spesso hanno conosciuto soltanto il lato più difficile del rapporto con l’uomo.

Non è soltanto il responsabile di una struttura. È una presenza costante per quei cani che, senza qualcuno disposto a fermarsi per loro, probabilmente non avrebbero avuto una seconda occasione.

Nel corso degli anni ha visto arrivare animali feriti, impauriti, abbandonati. Ha visto cani tornare a fidarsi dell’uomo, cuccioli trovare una casa e anziani trascorrere serenamente gli ultimi anni della loro vita.

Ma la sua battaglia continua, perché il numero dei cani che hanno bisogno di aiuto racconta ancora un’emergenza che non può essere ignorata.

Il messaggio che arriva dall’associazione AGADA è semplice e diretto: un cane non è un oggetto, non è un regalo temporaneo e non è un impegno da abbandonare quando arriva una difficoltà. È una vita che dipende dalle nostre scelte.

Prima di accogliere un animale bisogna essere consapevoli della responsabilità che comporta. Adottare significa scegliere di prendersi cura di qualcuno per tutta la sua vita, nei momenti belli e in quelli più difficili.

E quando si sceglie di adottare, il consiglio è uno solo: guardare oltre l’età, la razza o l’aspetto.

Perché spesso proprio quei cani che hanno vissuto di più, quelli che aspettano da mesi o anni dietro un box, sono capaci di regalare un affetto immenso. Basta poco per cambiare una storia.

Una porta che si apre.

Una famiglia che accoglie.

Due braccia che scelgono di non voltarsi dall’altra parte.

Perché dietro ogni cane salvato non c’è soltanto un animale che lascia un rifugio.

C’è una vita che ricomincia.

E dietro ogni vita salvata, c’è qualcuno che ha deciso di non arrendersi.

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