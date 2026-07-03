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Ven. Lug 3rd, 2026

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Cronaca Palermo

Atti osceni in pieno centro a Palermo, poi la furia contro i carabinieri: 27enne in carcere

di redazione #Cronaca #himeraweb.it #palermo #Sicilia

Momenti di tensione nel centro storico di Palermo, dove un cittadino congolese di 27 anni è stato arrestato dopo aver compiuto atti sessualmente espliciti in strada e aver aggredito i carabinieri intervenuti per identificarlo.

L’episodio si è verificato in piazza Aragona, a pochi passi da via Roma e dal Teatro Politeama. A far scattare l’intervento sono state le numerose segnalazioni di cittadini al numero unico di emergenza 112, che hanno riferito della presenza di un uomo intento a compiere atti osceni in luogo pubblico, incurante della presenza di passanti e turisti.

Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione Palermo Scalo, supportati dalle pattuglie del Nucleo Radiomobile del Gruppo di Palermo. Secondo quanto ricostruito dall’Arma, il giovane, in evidente stato di agitazione, avrebbe reagito con estrema violenza all’arrivo dei carabinieri, tentando di sottrarsi al controllo. Ne è nata una breve colluttazione durante la quale il 27enne avrebbe aggredito fisicamente i militari, insultandoli e minacciandoli.

Nonostante la resistenza opposta, i carabinieri sono riusciti a immobilizzarlo in sicurezza e a condurlo in caserma. Per lui è scattato l’arresto in flagranza con le accuse di oltraggio, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, mentre è stato denunciato in stato di libertà anche per atti osceni in luogo pubblico.

L’arresto è stato successivamente convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, che ha disposto nei confronti del giovane la misura della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti i presupposti previsti dalla legge.

Come previsto dall’ordinamento, il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l’indagato è da considerarsi presunto innocente fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.

di redazione

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