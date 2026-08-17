Auto in fiamme davanti a una casa: 94enne invalido intrappolato al primo piano, salvato da un carabiniere fuori servizio

Momenti di grande paura a Bolognetta, dove un incendio divampato da un’autovettura ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. Le fiamme, sviluppatesi accidentalmente mentre l’auto era in transito, hanno rapidamente interessato la facciata di un edificio residenziale, mentre all’interno dell’abitazione si trovavano due persone.

A bordo della vettura c’erano una 37enne del posto e il figlio minorenne. Per cause accidentali, l’auto ha improvvisamente preso fuoco. In pochi istanti le fiamme e una densa nube di fumo hanno raggiunto la facciata di un’abitazione, penetrando all’interno dei locali.

In casa, al momento dell’incendio, c’erano una 57enne e il padre di 94 anni, gravemente invalido e costretto a letto, quindi impossibilitato a mettersi autonomamente in salvo.

Il carabiniere era fuori servizio: entra nell’edificio e salva l’anziano

A fare la differenza è stato l’intervento di un carabiniere della locale Stazione, che in quel momento era libero dal servizio e si trovava in licenza. Transitava nella zona quando si è accorto di quanto stava accadendo e non ha esitato a intervenire.

Il militare si è introdotto nell’edificio invaso dal fumo insieme al comandante della Stazione e a un agente della Polizia Locale.

Una volta raggiunto il primo piano, i soccorritori hanno individuato il 94enne in evidente difficoltà. L’uomo non era in grado di muoversi autonomamente e ogni minuto poteva rivelarsi decisivo.

Dopo averlo sistemato su una sedia, il carabiniere e gli altri soccorritori lo hanno accompagnato verso l’uscita, riuscendo a portarlo fino al piano terra e quindi fuori dall’edificio, prima che il fumo e le fiamme potessero provocargli conseguenze più gravi.

Paura, fumo e fiamme: nessun ferito

L’operazione si è conclusa senza feriti. La tempestività dell’intervento ha consentito di mettere in salvo tutte le persone coinvolte, evitando che l’incendio potesse avere conseguenze ben più gravi.

Sul posto sono successivamente arrivati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Palermo-Brancaccio, che hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area.

Anche l’anziano, comprensibilmente scosso per quanto accaduto, è stato sottoposto alle prime cure da parte dei sanitari. Fortunatamente, dopo l’assistenza ricevuta, ha potuto riabbracciare i propri familiari.

Restano da ricostruire nel dettaglio le circostanze che hanno provocato l’incendio dell’autovettura. Secondo quanto riferito, il rogo sarebbe partito accidentalmente dal veicolo e si sarebbe rapidamente propagato alla facciata dell’edificio.

Una vicenda che, in pochi minuti, ha fatto temere il peggio e nella quale la tempestività dei soccorsi si è rivelata determinante. Decisivo anche il comportamento del carabiniere che, pur essendo fuori servizio, non ha esitato a intervenire davanti a un’emergenza, contribuendo insieme agli altri soccorritori a mettere in salvo un anziano che, da solo, non avrebbe potuto abbandonare l’abitazione.