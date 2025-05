Automobilista bloccata nel sottopassaggio: la testimonianza dell’uomo che l’ha salvata

Come già precedentemente raccontato, il maltempo di oggi ha bloccato una giovane automobilista nel sottopasso tra la strada statale 113 e la strada che porta in contrada Sant’Onofrio/Sant’Arsenio.

Di seguito la testimonianza dell’uomo che, trovatosi nei pressi del sottopasso è intervenuto immediatamente per aiutare la giovane donna.

Si tratta di Calogero Capitano, giovane Caccamese, che casualmente stava transitando in zona.

Mi trovavo lì in quel momento, quando ho visto la signora che usciva dalla macchina essendo rimasta intrappolata in mezzo all’acqua.

Non ci ho pensato due volte a metterla in salvo, nonostante le difficoltà ad arrivare dove si trovava la signora.

In quel momento l’unico obbiettivo era mettere in salvo la signora che era giustamente spaventata.

Ho cercato di rassicurarla il più possibile, per poi portarla via da lì.