Avvistato un “fantasma” a Monreale abbandonare illegalmente i rifiuti, identificato

Le telecamere di videosorveglianza comunali hanno catturato l’immagine di “fantasma”intento ad abbandonare illegalmente i propri rifiuti. È successo a Monreale, dove un uomo ha scelto di indossare un insolito travestimento per gettera in modo illecito la propria spazzatura senza poter essere identificato.

Sarebbe stato un piano ben studiato, ma il cittadino non ha calcolato l’efficenza delle telecamere di videosorveglianza comunale, che hanno documentato l’intero episodio: registrando l’atto di abbandono dei rifiuti e tracciando il percorso del trasgressore da casa sua fino al luogo dell’infrazione e ritorno.

Grazie a queste prove, la Polizia Municipale è riuscita a risalire all’indirizzo del responsabile.

Nuova vittoria dunque, per il Comune di Monreale nella sua battaglia contro l’abbandono selvaggio dei rifiuti. L’Assessore all’Igiene Urbana, Giulio Mannino, ha annunciato l’identificazione di un altro cittadino responsabile di questo comportamento illecito.

Il trasgressore dovrà ora affrontare le conseguenze delle sue azioni. Saranno applicate le sanzioni previste dal regolamento comunale. L’Assessore Mannino ha ribadito la ferma intenzione dell’amministrazione di perseguire chiunque violi le norme sulla gestione dei rifiuti. Concludendo infine, il suo intervento con un appello al senso civico dei cittadini, sottolineando l’importanza della collaborazione di tutti per mantenere la città pulita e rispettosa dell’ambiente.

Le parole dell’Assessore Mannino

“Continuiamo a riscontrare atti di inciviltà inaccettabili, nonostante i nostri sforzi per mantenere pulita la città ed educare alla corretta gestione dei rifiuti, c’è ancora chi ignora le regole, danneggiando l’ambiente e la nostra comunità.

Il Comune di Monreale non intende abbassare la guardia. L’uso delle telecamere e l’impegno costante della nostra polizia municipale dimostrano la nostra determinazione a individuare e punire chi non rispetta le norme. A ogni “furbetto” – ha aggiunto – deve essere chiaro che il proprio comportamento incivile non resta impunito e che siamo in grado di risalire con esattezza al suo domicilio. Daremo la caccia a questi “fantasmi” che inquinano la nostra città e li porteremo alla luce. Facciamo appello al senso civico di tutti i cittadini: la pulizia della nostra città è un bene comune e la collaborazione di ognuno è fondamentale”.

La lotta contro i “fantasmi” dell’immondizia continua senza sosta.