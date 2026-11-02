Bagheria, picchia il padre con un bastone: arrestato un ragazzo di 21 anni

Violenza in ambito familiare: il giovane avrebbe colpito il genitore alla testa durante una violenta aggressione. Provvidenziale l’intervento dei militari, allertati tramite il 112.

Momenti di forte tensione a Bagheria, dove un ragazzo di 21 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver aggredito violentemente il proprio padre, colpendolo alla testa con un bastone.

L’episodio si è verificato all’interno di un’abitazione, dove i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bagheria sono intervenuti in seguito a una richiesta di soccorso arrivata al Numero Unico di Emergenza 112.

Una volta raggiunta l’abitazione, i Carabinieri si sono trovati davanti a una situazione particolarmente delicata: il giovane stava ancora colpendo il padre con un bastone. Grazie alla rapidità dell’intervento e alla fermezza dei militari, il 21enne è stato prontamente bloccato e disarmato, scongiurando conseguenze potenzialmente ancora più gravi.

Il padre trasportato in ospedale

La vittima è stata immediatamente affidata alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto sul posto. L’uomo è stato successivamente trasportato in codice giallo all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo per ricevere le cure necessarie.

L’arresto e il trasferimento in carcere

Per il giovane sono scattate le manette con l’accusa di lesioni aggravate in ambito familiare.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Termini Imerese, guidata dal dottor Angelo Vittorio Cavallo, il 21enne è stato trasferito presso la Casa Circondariale Burrafato di Termini Imerese, dove rimane in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

L’intervento rientra nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio e pronto intervento svolti dai Carabinieri per garantire la sicurezza dei cittadini.