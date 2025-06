Bambino investito a Trabia: il piccolo Benny sta bene

Con un messaggio condiviso sui social, la mamma del piccolo Benny (Benedetto) ha fatto sapere che il piccolo sta bene.

Stubato, risponde bene alle cure ed è circondato dall’affetto dei suoi cari. Il bambino appare sorridente con indosso il pigiamino della sua squadra del cuore.

Un messaggio sui social con allegata una foto del bambino sorridente, volto anche a voler ringraziare tutti coloro che in questi giorni hanno pregato per il bambino.

Benedetto Vi vuole rasserenare a tutti quanti , il peggio è passato!!!

Sono stati ore giorni interminabili per noi ma devo dire che grazie al sostegno di tutti voi ci avete aiutato moralmente in una maniera pazzesca , non posso ringraziarvi abbastanza amici parenti e conoscenti le vostre preghiere con le nostre sono state potentissime!! Mi scuso se non riesco a rispondere a tutti ma siete davvero tanti sarebbe impossibile, la vostra vicinanza è stata per noi fondamentale !! Benedetto vi manda un grosso bacio e abbraccio! Gloria a Dio!

L’incidente, avvenuto lo scorso 18 giugno aveva preoccupato le due comunità in cui la famiglia è molto conosciuta: Termini Imerese e Trabia.

Definito da molti un piccolo leone, la notizia che il piccolo sta meglio è stata accolta con gioia da tutti coloro che in questi giorni si sono preoccupati per le sue condizioni di salute.