Baucina inaugura l’estate 2026 con Mario Incudine: musica, identità e tradizione in Piazza Santa Fortunata

Sarà la musica di Mario Incudine ad aprire ufficialmente l’Estate Baucinese 2026.

Venerdì 3 luglio, alle ore 21:30, Piazza Santa Fortunata diventerà il cuore pulsante della vita culturale del paese con un concerto che si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi della stagione.

L’evento, promosso dal Comune di Baucina, rappresenta il primo grande appuntamento del cartellone estivo e punta a coniugare spettacolo, cultura e valorizzazione delle radici siciliane attraverso la voce di uno degli artisti più rappresentativi della musica popolare contemporanea.

Sul palco, insieme a Mario Incudine, saliranno anche Antonio Vasta, Pino Ricosta, Manfredi Tumminello e Francesco Bongiorno, musicisti che da anni condividono con l’artista ennese importanti progetti artistici e teatrali, contribuendo a costruire uno stile che fonde tradizione e innovazione.

Un ambasciatore della cultura siciliana

Cantautore, attore teatrale, regista e autore di colonne sonore, Mario Incudine è considerato tra i maggiori interpreti della nuova world music italiana. Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti del calibro di Moni Ovadia, Eugenio Bennato, Peppe Servillo, Ambrogio Sparagna, Tosca e Nino Frassica, portando la cultura musicale siciliana nei principali festival italiani e internazionali.

Originario di Enna, Incudine ha costruito il proprio percorso artistico intrecciando musica, teatro e ricerca sulle tradizioni popolari dell’Isola. Le sue produzioni raccontano la Sicilia attraverso storie di migrazione, lavoro, memoria e identità, temi che emergono con forza sia nei suoi album che nei suoi spettacoli teatrali.

Negli ultimi anni l’artista ha riscosso particolare successo con spettacoli di teatro-canzone che hanno conquistato pubblico e critica, confermandosi come una delle voci più autorevoli del panorama culturale siciliano.

Musica e promozione del territorio

L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto “Baucibus, le fiere dell’agroalimentare”, cofinanziato dalla Regione Siciliana – Assessorato alle Attività Produttive nell’ambito del programma “Sicilia che piace” 2026.

L’obiettivo del progetto è valorizzare il patrimonio culturale, produttivo ed enogastronomico del territorio attraverso eventi capaci di attrarre visitatori e creare occasioni di incontro tra comunità, tradizioni e promozione delle eccellenze locali.

La scelta di affidare l’apertura della stagione estiva a Mario Incudine appare dunque particolarmente significativa: la sua musica, profondamente radicata nella cultura mediterranea e siciliana, rappresenta un ponte ideale tra memoria e contemporaneità, tra spettacolo e identità territoriale.

Una serata da non perdere

Piazza Santa Fortunata si prepara così ad accogliere cittadini, famiglie e visitatori per una serata all’insegna della grande musica dal vivo. Un’occasione per vivere il centro storico di Baucina in una dimensione di festa e condivisione, lasciandosi trasportare dalle sonorità e dai racconti di un artista che ha fatto della Sicilia la protagonista della propria arte.

L’appuntamento è fissato per venerdì 3 luglio alle 21:30. Una notte d’estate che promette emozioni, tradizione e spettacolo sotto il cielo di Baucina.