Bayesian, prove di galleggiamento prima del trasferimento a Termini Imerese

Proseguono le delicate operazioni di recupero del Bayesian, l’imbarcazione recentemente riportata in superficie al largo della costa siciliana. Dopo il primo svuotamento effettuato con l’ausilio delle idrovore, la nave – ancora trattenuta dalla piattaforma galleggiante Hebo Lift 10 – sarà posizionata a pelo d’acqua per effettuare le prove di galleggiamento.

Si tratta di una verifica richiesta dal perito nominato dalla Procura, finalizzata alla raccolta di dati utili alla ricostruzione del naufragio e all’individuazione delle cause che hanno portato all’affondamento. A spiegare le finalità dell’operazione è stato Michele Maltese, direttore marittimo della Sicilia occidentale, che segue da vicino le manovre insieme alla Guardia Costiera.

Al termine del test, il Bayesian verrà nuovamente issato sulla piattaforma tramite una serie di briglie d’acciaio collegate alla grande gru. La struttura mobile procederà poi a bassa velocità verso il porto di Termini Imerese, dove l’arrivo è previsto per lunedì, condizioni meteo permettendo.

Controlli ambientali in corso

Durante le operazioni è stata costantemente monitorata la situazione ambientale. La Guardia Costiera impiega sia motovedette che droni equipaggiati con sensori, per rilevare eventuali perdite di carburante dalla nave, che finora non si sono verificate. È stato tuttavia necessario intervenire per contenere lo sversamento di acqua di sentina, una miscela oleosa proveniente dalla sala macchine, riversatasi temporaneamente in mare.

Le fasi del recupero

Nei giorni scorsi, lo scafo è stato sollevato in posizione verticale, consentendo per la prima volta l’accesso al lato di dritta, rimasto fino ad allora adagiato sul fondale a 50 metri di profondità. Otto cinghie d’acciaio – quattro sotto la prua e quattro sotto la poppa – hanno sostenuto costantemente l’imbarcazione durante le manovre.

Il cronoprogramma prevede che Hebo Lift 10 lasci l’area del recupero nella giornata di domenica, per raggiungere Termini Imerese dove, una volta attraccata, la nave sarà sollevata sul lato sinistro e alloggiata in una struttura in acciaio appositamente predisposta in banchina. Qui verrà messa in sicurezza per le successive ispezioni.