“Belvedere in Festa”: musica, artisti di strada e area pedonale sotto le stelle a Termini Imerese

Dal 26 luglio al 6 settembre, ogni venerdì e sabato sera, Piazza Duomo e il Belvedere di Termini Imerese si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto con “Belvedere in Festa”, l’iniziativa promossa dai commercianti della zona in collaborazione con il Comune di Termini Imerese e l’Associazione Himera Carnival Culturale.

Un’occasione per vivere l’estate termitana in un’atmosfera unica: l’intera area sarà pedonale, permettendo a residenti e visitatori di passeggiare sotto le stelle tra musica, spettacoli e intrattenimento per tutte le età. Artisti di strada, musicisti locali e spettacoli live animeranno le serate, regalando momenti di leggerezza e divertimento immersi in uno degli angoli più suggestivi della città.

«Vogliamo offrire un’estate di qualità che valorizzi il centro storico e il nostro belvedere – spiegano i commercianti – creando un’occasione di incontro, socialità e intrattenimento per famiglie, giovani e turisti, favorendo al contempo la vivacità economica delle attività della zona».

L’obiettivo è quello di promuovere la socialità e la cultura, ma anche di sostenere l’economia locale, dando spazio agli artisti termitani e siciliani e trasformando il centro storico in un punto di riferimento dell’estate.

Gli appuntamenti di sabato 26 luglio

Appuntamento ogni venerdì e sabato, dal 26 luglio al 6 settembre, in Piazza Duomo – Belvedere a Termini Imerese, per un’estate da vivere insieme tra musica, arte e sorrisi.

Ingresso libero, inizio spettacoli ore 21.00.