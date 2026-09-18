Benedetti Sorci Verdi, cambia la location: questa sera appuntamento alla Chiesa Santa Maria Misericordia

Il maltempo cambia i programmi, ma non ferma la voglia di sorridere. La terza edizione di “Benedetti Sorci Verdi – Premio Savé Scalia” si svolgerà questa sera, venerdì 18 settembre, alle ore 21.30, in una location diversa da quella inizialmente prevista.

A causa delle condizioni meteorologiche, infatti, l’appuntamento non si terrà più nei Giardini del Museo Civico, ma sarà ospitato dalla Chiesa Santa Maria Misericordia, nello spazio annesso al Museo Civico Baldassare Romano. L’ingresso per il pubblico sarà da via Mazzini 5, a Termini Imerese.

Una variazione necessaria per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, senza rinunciare a una serata che quest’anno assume un significato ancora più speciale.

La terza edizione di “Benedetti Sorci Verdi” nasce, infatti, nel segno del ricordo di Saverio Scalia, attraverso il suo sorriso, la sua ironia e il suo amore per la lingua siciliana. La rassegna, divenuta negli anni una realtà consolidata della città, lascia spazio alla creatività e alla libertà di raccontarsi: pochi minuti a disposizione dei partecipanti per condividere con il pubblico una poesia, una lettura, un pensiero o un’emozione.

Quest’anno la manifestazione ospita inoltre la prima edizione del Premio “Saverio Scalia”, dedicato al miglior monologo comico inedito esclusivamente in dialetto siciliano. Il concorso, promosso dalla famiglia Scalia e da Damiano Giunta, nasce dalla volontà delle figlie di Saverio, Luna e Alice, di continuare a mantenere viva quella lingua tanto amata dal padre e quella comicità garbata che ne rappresentava una delle cifre più autentiche.

Il premio mette in palio 500 euro e prevede che il monologo abbia una durata di cinque minuti, con una tolleranza di dieci secondi, e che venga interpretato direttamente dall’autore. La partecipazione è riservata ai non professionisti e il regolamento esclude contenuti volgari, offensivi, discriminatori o blasfemi.

Ma “Benedetti Sorci Verdi” non è soltanto un concorso. È soprattutto un modo per continuare a far vivere una presenza attraverso le parole, il teatro, il dialetto e quella capacità di trovare un sorriso anche nelle situazioni più difficili.

Saverio Scalia, operatore culturale, libero pensatore e memoria storica e ludica della città, ha dedicato parte del suo percorso alla promozione della lingua siciliana e della cultura, con una particolare attenzione al sociale, all’ambiente e alle persone più fragili.

E proprio il suo sorriso resterà al centro della serata, racchiuso in una frase che ne sintetizza l’eredità:

“Vi lascio il mio sorriso, continuate a sorridere”.

Questa sera, dunque, alle 21.30, l’appuntamento è alla Chiesa Santa Maria Misericordia, nello spazio annesso al Museo Civico Baldassare Romano, con ingresso da via Mazzini 5.

Il luogo cambia, ma resta invariato lo spirito di una serata nata per raccontare, emozionare e, soprattutto, continuare a sorridere.