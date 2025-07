Benessere e salute mentale: qual è la differenza tra psicologo, Psicoterapeuta e Psichiatra? Risponde il Dott. Salvatore Calamera

Cosa succede nella nostra mente quando chiediamo aiuto?

Spesso, al momento di cercare un supporto psicologico, ci troviamo davanti a tre porte: Psicologo, Psicoterapeuta, Psichiatra. Ma quale aprire, e perché? Inizia oggi un viaggio nel mondo della psicologia, tra falsi miti e verità scomode, che ti aiuterà a comprendere come queste figure lavorano, cosa possono (o non possono) fare, e in che modo possono collaborare per prenderci cura della nostra salute mentale.

Accompagnati dallo sguardo esperto e appassionato del Dott. Salvatore Calamera, psicologo, psicoterapeuta e musicista termitano, scopriremo che la psicologia non è solo una “materia da manuali”, ma uno specchio che riflette la società in cui viviamo e le battaglie silenziose che molti affrontano ogni giorno.

Perché la mente è un labirinto affascinante, ma per attraversarlo serve sapere da dove iniziare.

In questo primo articolo le differenze tra Psicologo, Psicoterapeuta e Psichiatra.

Qua è la differenza tra psicologo, psicoterapeuta e psichiata?

Una delle domande che spesso vengono rivolte ai professionisti della salute mentale riguarda la differenza tra Psicologo, Psicoterapeuta e Psichiatra: differenze importanti che risiedono nella formazione del professionista e nei relativi ambiti di intervento.

Di seguito vedremo le differenze delle tre figure professioniste.

Lo psicologo

Lo psicologo è una persona laureata in psicologia che può svolgere attività di consulenza, sostegno e diagnosi, ma anche di prevenzione in diversi ambiti.

Esso non può intervenire direttamente sui disturbi psicologici con approcci terapeutici; in un senso più ampio possiamo dire che non va a lavorare sulla “personalità” del soggetto.

I contesti in cui opera lo psicologo quindi possono essere vari, sia nel pubblico che nel privato, nonché nel terzo settore.

Esso può lavorare come dipendente o libero professionista. Parliamo perciò di ospedali, consultori, case famiglia, scuole, carceri, tribunali, forze armate, cooperative che operano nel sociale (es. sportelli d’ascolto, centri antiviolenza, centri di accoglienza per migranti, servizi contro le dipendenze, ecc…), progettazione sociale, associazioni sportive, aziende, ecc.

Lo psicoterapeuta

Lo psicoterapeuta è uno psicologo o un medico che, dopo la laurea, ha completato una scuola di specializzazione in psicoterapia, acquisendo competenze per trattare disturbi psicologici attraverso diversi approcci terapeutici. Anche lo psicoterapeuta può lavorare in linea di massima nei contesti succitati, sia da dipendente che come libero professionista, ma il suo ambito può anche essere quello di intervento, offrendo servizi di psicoterapia a individui, gruppi o comunità.

Tra i principali approcci psicoterapeutici ci sono quella familiare, cognitivo-comportamentale, la psicoanalisi, la Gestalt, la terapia centrata sul cliente, lo psicodramma e molte altre.

Lo psichiatra

Infine abbiamo lo psichiatra, che è l’unico tra questi professionisti della salute mentale, autorizzato alla prescrizione di farmaci. Lo psichiatra è un medico, con specializzazione in psichiatria, competente in disturbi mentali e in relative implicazioni bio-chimiche, tali da poter intervenire a livello farmacologico in caso di disturbi psicologici più o meno gravi.

La collaborazione tra le tre diverse figure

Può accedere spesso infatti che il professionista psicoterapeuta in ambito di intervento su un suo paziente, collabori con un collega psichiatra che possa prescrivergli una base farmacologica.

Oggigiorno la letteratura psichiatrica è concorde sul fatto che in un’ottica di intervento clinico, anche in caso di gravi problematiche psichiatriche, un approccio integrato tra queste figure sembra garantire migliori e più duraturi risultati.

Va infine aggiunto, che a seconda del contesto in cui si opera, altrettanto importanti potrebbero essere altre figure, come medici, assistenti sociali, educatori, pedagogisti, tutori legali, insegnanti di sostegno; ma questo potremmo scoprirlo prossimamente…