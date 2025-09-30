Notizie
Ven. Ott 3rd, 2025

“Borghi d’Italia” racconta Termini Imerese tra storia, fede e archeologia

La Sicilia torna protagonista su Tv2000 con una nuova puntata di Borghi d’Italia, il programma che racconta la bellezza dei territori italiani attraverso la voce dei suoi abitanti. Sabato 4 ottobre alle 12.15, l’appuntamento televisivo sarà interamente dedicato a Termini Imerese, affascinante città della provincia di Palermo, ricca di arte, storia, archeologia e scorci sul mare. La puntata sarà replicata domenica 5 ottobre alle 06.20 e domenica 12 ottobre alle 12.15.

Il viaggio di Borghi d’Italia prosegue anche in versione radiofonica: domenica 5 ottobre alle 14.00 su Radio InBlu e alle 17.00 su Radio Vaticana Italia.

Un itinerario tra cultura, fede e sapori

Le telecamere del programma guideranno i telespettatori nel cuore di Termini Imerese, tra le piazze e i monumenti del centro storico. Spazio anche agli incontri con i protagonisti della vita cittadina: il sindaco, il parroco del duomo, un ristoratore, il responsabile della bottega del Carretto Siciliano e il direttore del Parco Archeologico di Himera – Solunto e Iato.

Il percorso comprende la visita al palazzo comunale, al duomo, alla chiesa di Santa Caterina, ai musei e all’antiquarium, senza dimenticare la straordinaria area archeologica di Himera, che custodisce testimonianze di inestimabile valore.

Non mancheranno le suggestioni legate ai panorami sul mare e all’itinerario del gusto, con i piatti della tradizione locale raccontati da chi ancora oggi custodisce le ricette di una cucina autentica e identitaria.

Un invito alla scoperta

Tra arte, fede, cultura popolare e sapori mediterranei, la puntata offrirà agli spettatori uno spaccato autentico di Termini Imerese, città che conserva una storia millenaria e che continua a sorprendere con il suo patrimonio.

Per approfondimenti e curiosità: www.tv2000.it/borghiditalia

di redazione

